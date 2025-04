Ascienden a 218 los fallecidos en el derrumbe de una discoteca en Santo Domingo

La cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set en Santo Domingo asciende a 218 y a 189 las personas rescatadas con vida tras el derrumbe del techo del local en la madrugada del pasado martes, ha informado este jueves el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de República Dominicana.

En el nuevo boletín, el organismo ha asegurado que las cifras "reflejan tanto la magnitud de la tragedia como el esfuerzo incansable de los equipos de respuesta". "Desde el primer momento, han trabajado sin descanso y se mantienen en las labores de búsqueda, rescate y recuperación", ha detallado.

"Los brigadistas y personal técnico continúan desplegados en la zona, operando bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)", ha añadido el organismo, antes de justificar que las labores de búsqueda "no se han detenido y no concluirán hasta que se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros".

El Gobierno dominicano ha habilitado varios puntos para que los ciudadanos puedan donar sangre y también ha puesto a disposición de las familias varios servicios para el acompañamiento psicosocial en el área del incidente.