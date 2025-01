La contraofensiva de último recurso de Ucrania asesta el gran hachazo a los soldados norcoreanos en la guerra

Global Images Ukraine via Getty

Desde que se conoció la noticia de que Corea del Norte había enviado soldados al frente para unirse a las tropas rusas contra Ucrania, varios informes han revelado su complicada situación. Problemas de comunicación, falta de experiencia, insubordinación, fiestas... Han sido varios los factores que han complicado la relación entre rusos y norcoreanos.

Todo esto se ha reflejado en el campo de batalla, donde Corea del Norte ha sufrido grandes pérdidas, ha confirmado Volodímir Zelenski en un podcast del estadounidense Lex Fridman. "Llegaron 12.000 personas. Hoy hay 3.800 muertos o heridos".

No obstante, el presidente ucraniano ha advertido de que podrían llegar muchos más: "Pueden traer más, 30.000 o 40.000, o tal vez 500.000. Pueden traer a mucha gente. ¿Por qué? Porque tienen orden, autocracia y todo eso", ha precisado.

A su vez, Zelenski cree que los países europeos están mucho menos dispuestos y son menos capaces de formar ejércitos masivos en comparación con una autocracia como Corea del Norte. "¿Puede Europa unir a la gente? No. ¿Será capaz de construir un ejército formado por dos o tres millones de personas? No, no querrá hacerlo", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el ejército de Ucrania es el más grande de Europa, con 980.000 efectivos, seguido por Francia, cuyas fuerzas armadas son aproximadamente cuatro veces más pequeñas, con unos 200.000 miembros.

Más de 800.000 bajas en las tropas rusas

Por su parte, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado en su último balance que el número de soldados rusos fuera de combate, entre muertos y heridos, ha superado la alarmante cifra de 800.000.

Según el informe ucraniano, hasta el 7 de enero, Rusia ha perdido 800.010 soldados, con un aumento de 1.970 bajas en las últimas 24 horas. Este repunte en las cifras coincide con los esfuerzos rusos por avanzar en territorios estratégicos, especialmente en Donetsk, donde las conquistas territoriales se han logrado a un ritmo extremadamente lento pero constante.

Las pérdidas no solo se limitan al personal militar. El informe también detalla la destrucción de miles de unidades de material militar ruso:

Tanques rusos : 9.710 destruidos, con 10 de estas pérdidas en las últimas 24 horas.

: 9.710 destruidos, con 10 de estas pérdidas en las últimas 24 horas. Vehículos blindados : 20.189 destruidos, incluidos transportes de tropas y vehículos de combate, con 25 pérdidas recientes.

: 20.189 destruidos, incluidos transportes de tropas y vehículos de combate, con 25 pérdidas recientes. Sistemas de artillería : 21.710 destruidos, con 45 nuevos sistemas eliminados en las últimas 24 horas.

: 21.710 destruidos, con 45 nuevos sistemas eliminados en las últimas 24 horas. Sistemas de lanzacohetes múltiples : 1.260 destruidos.

: 1.260 destruidos. Sistemas de defensa aérea : 1.038 destruidos.

: 1.038 destruidos. Drones (UAVs): 21.708 destruidos, con 83 drones en las últimas 24 horas.

En términos de aviación, Rusia ha perdido 369 aviones, 331 helicópteros y 3.014 misiles de crucero. Además, las fuerzas ucranianas han hundido o destruido 28 embarcaciones de la Armada rusa, incluyendo un submarino, lo que añade un nuevo golpe a las fuerzas navales de Moscú.

También se ha informado de la destrucción de 33.226 vehículos, incluidos camiones cisterna y transportes logísticos, y 3.681 piezas de equipos especiales, como sistemas de comunicación y radares.