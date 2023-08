La educación sexual a los soldados que vuelven de la guerra de Ucrania

Se trata de ReSex, una organización benéfica cuyo objetivo es ayudar a los exsoldados que vuelven de la guerra de Ucrania con su vida sexual tras sufrir traumas físicos y mentales.

Un veterano ucraniano de 26 años, Hlib Stryzhko, publicó con orgullo un video en su teléfono que lo muestra besando de forma apasionada a una mujer en una cocina. Stryzhko fue infante de la marina y defensor de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, que fue asediada brutalmente por las fuerzas invasoras rusas. Se fracturó la pelvis, la mandíbula y la nariz, capturado por las fuerzas rusas y fue tomado como prisionero de guerra, liberado al siguiente mes en un intercambio de prisioneros.

Habló con la BBC durante su rehabilitación, en la que asegura que "después de mi lesión en la pelvis tuve problemas que tardaron un tiempo en sanar". Para Stryzhko, "es una motivación participar en el proyecto (ReSex)", pues sobre el sexo "no se hablaba mucho, así que no me gustaría que le pasara a otras personas como yo".

Folletos impresos de ReSex, "Do Love", para mujeres y hombres. BBC

Veteran Hub es uno de los grupos que dirige ReSex e Ivona Kostyna, una de las fundadoras, afirma, según la BBC, que la idea surgió en 2018 tras leer sobre el problema de los soldados estadounidenses y que se enfrentaron al inicio con cierta confusión del público y de los propios veteranos, pero que en general fue una respuesta positiva.

Sin embargo, asegura que el enfoque está dirigido hacia un lado más emocional que físico. "Se trata de cómo puedes aceptarte y amarte a ti mismo y cómo construir una relación contigo y con tu pareja después de estas lesiones, con el sexo y la intimidad en las relaciones", afirmó Kateryna Skorkhod, gerente de proyectos de ReSex.