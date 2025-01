La Marina de EEUU vigila el fondo marino de Baleares

{your name}

La Oficina de Investigación Naval de la Armada de EEUU y la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) han puesto sus ojos en las Islas Baleares. Según informaron desde el país estadounidense, ambas instituciones se desplazaron a Palma de Mallorca con la intención de incrementar su colaboración con los centros SOCIB e IMEDEA de las Islas respecto a investigación marina.

Esta información fue corroborada por el Govern balear, que confirmó la presencia de un grupo de investigadores estadounidenses que fueron recibidos por el conseller de Educación, Antoni Vera.

Además de la presencia de reputados investigadores estadounidenses, en la reunión estuvieron presentes el director del SOCIB, Joaquín Tintoré, el rector de la Universidad de las Islas Baleares, Jaume Cartot y el director de IMEDEA, Gotzon Basterretxea.

En la cita se abordaron varios temas relacionados con la investigación marítima, aunque se centró en la evaluación de los resultados del proyecto internacional 'Coherent Lagrangian paths from the ocean surface to the deep ocean (CALYPSO)', en el que trabajan mano a mano todas las instituciones.

El proyecto es una colaboración entre EEUU y las Islas, aunque está financiado en gran parte por el país norteamericano. Esto le ha permitido a Baleares colocarse como un referente en el sector. Por su parte, Antoni Vera ha señalado que el Govern está totalmente implicado en el proyecto, que ha sido financiado también gracias a los fondos NextGen.

Entre las características del proyecto destacan su utilidad, centrado en abordar los retos del cambio climático en el mar Mediterráneo así como la mejora en la monitorización marina. Respecto al asunto económica, cabe destacar que el proyecto cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los 574.144 son aportados por el Govern.