La televisión rusa reclama una cifra astronómica por su fundido a negro en YouTube

Un tribunal en Rusia ha ordenado a Google que pague una cifra astronómica a más de una docena de canales de televisión controlados por el Estado ruso cuya programación la empresa tecnológica bloqueó en YouTube.

La descomunal cifra que reclama ha aumentado hasta 2 undecillones de rublos (lo que supone un 2 seguido de 36 ceros y aproximadamente 22,1 billones de dólares). Durante la última sesión del tribunal, celebrada el 28 de octubre, el juez señaló que se trataba de "un caso con muchos, muchos ceros", según ha publicado UNITED24 Media.

Según la sentencia del tribunal, si Google no restaura los canales de YouTube, se verá obligada a pagar multas. Si la empresa no cumple la sentencia del tribunal en un plazo de nueve meses, deberá pagar una multa diaria de 100.000 rublos (unos 1.100 dólares), que se duplicará cada semana hasta que se cumpla la sentencia. No hay límite al importe total de las multas progresivas.

Entre los medios bloqueados, según RBC-Ukraine, se encuentran: Zvezda, Canal Uno, VGTRK (Rossiya 1, Rossiya 24, etc.), Televisión Parlamentaria, Medios de Moscú, TV Center, NTV, GPM Entertainment Television, Televisión Pública de Rusia, Canal de TV 360, TRK Petersburgo, Fundación de Televisión Ortodoxa, Canal Nacional de Deportes, Centro de la Compañía Tecnológica y el canal de YouTube de la presentadora de televisión Margarita Simonyan.

Otro participante en el proceso dijo que en septiembre la multa total ascendió a casi 13 decillones de rublos (1 con 33 ceros). Las autoridades rusas han comenzado a ralentizar el tráfico de YouTube para restringir el acceso a la información a los residentes rusos, según el medio ucraniano.