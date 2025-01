La UE impondrá más sanciones a Bielorrusia tras las elecciones "simuladas" de Lukashenko

La Unión Europea (UE) se comprometió a seguir imponiendo sanciones contra el régimen de Alexandr Lukashensko una vez que concluyan las elecciones "simuladas" en el país, al considerar que no tienen "ninguna legitimidad".

"La UE seguirá imponiendo medidas restrictivas y selectivas contra el régimen, al tiempo que apoya financieramente a la sociedad civil, a las fuerzas democráticas bielorrusas en el exilio y a la cultura bielorrusa", afirmaron la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, en un comunicado conjunto.

La Comisión Electoral Central (CEC) del país anunció este domingo que los comicios han superado el 50 % de participación mínima requerida por ley, pero Kallas y Kos remarcaron que estas elecciones no han sido "ni libres ni justas" y consideraron que el pueblo bielorruso "merece tener voz y voto en la elección de quién gobierna su país.

Apoyo a Rusia

La implicación del régimen bielorruso en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus ataques híbridos contra sus vecinos son otros de los motivos por los cuáles la UE continuará imponiendo medidas restrictivas, recalcaron Kallas y Kos. No obstante, una vez Bielorrusia emprenda "una transición democrática", la UE "está dispuesta a ayudar al país a estabilizar su economía y reformar sus instituciones", añadieron.

"La UE está del lado del pueblo bielorruso y nuestro apoyo en su lucha por una Bielorrusia libre, democrática, soberana e independiente, como parte de una Europa pacífica y próspera, es inquebrantable", agregaron Kallas y Kos.

Lukashenko aseguró este domingo, después de votar en un colegio electoral de Minsk, que le da lo mismo que los países occidentales no reconozcan las elecciones presidenciales de este domingo. "Las reconozcan o no las reconozcan en la Unión Europea, es cuestión de gustos. Créanme, a mí me da absolutamente lo mismo. Lo importante es que las elecciones sean reconocidas por los bielorrusos", dijo el mandatario a la prensa.

En una resolución adoptada el miércoles, el Parlamento Europeo pidió a la UE, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que no reconozcan la legitimidad del considerado como el último dictador de Europa. Dos días más tarde, la Comisión Europea aseguró que las elecciones presidenciales de este domingo, que darán a Lukashenko su séptimo mandato, son «antidemocráticas» y una «farsa».