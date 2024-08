Milei puede aborrecer a los zurdos, pero en Argentina no perdonan que 'olvide' al "ídolo de todos"

El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse en un jardín, pero esta vez no se trata de un conflicto diplomático, como el que se desató entre España y Argentina después de que el presidente llamase "corrupta" a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, en una visita no oficial a Madrid para asistir al evento Viva 24 que organiza Vox. Tampoco se trata de uno de sus habituales ataques los 'zurdos', como llama a la gente que se identifica con las políticas progresistas de izquierda.

Esta vez, la nueva polémica ha surgido después de que el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, que hace unos meses se quedaba sin palabras cuando una periodista le hacía una pregunta sobre violencia machista en España, ha "olvidado" a Diego Armando Maradona en una felicitación para celebrar el Día Internacional del Zurdo -que se conmemora cada 13 de agosto- y con la que ha querido cerrar su habitual rueda de prensa en Casa Rosada.

En su intervención, Adorni ensalzó a grandes figuras ilustres de Argentina que comparten una característica: su lado dominante es el izquierdo, es decir, son zurdos. Así, el portavoz del Gobierno de Milei, ha querido felicitar "a Lionel Messi, a Ángel di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio 'Maravilla' Martínez y a Guillermo Vilas", además de "a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García" porque, haciendo un juego de palabras con la 'zurdera ideológica' (políticas de izquierda) a la que habitualmente se refiere todo el entorno del partido La Liberad Avanza, estos fueron "grandes zurdos que, en estos casos, sí aportaron a la grandeza de la Argentina".

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó por el nombre de Maradona, Adorni, entre sorprendido y desorientado, respondió con un escueto: "¿Quién? Ah, sí, era zurdo". En un país donde el fútbol es más que un deporte y el Pelusa es más que un jugador, cualquier intento de minimizar su figura se percibe como un ataque directo a la identidad nacional, por lo que lo que podría haber quedado como un simple lapsus, ha desatado un vendaval de críticas que ha puesto al Gobierno argentino, otra vez, en el ojo del huracán.

No obstante, no se puede ignorar el trasfondo político que tiene este "desliz". La figura de Diego Armando Maradona siempre ha estado vinculada al peronismo, la opción política que ha gobernado Argentina 16 de los últimos 20 años y que, ahora, con Javier Milei en el Gobierno, se encuentra en la oposición. Aunque el presidente argentino llegó a jugar en un equipo de fútbol, se confiesa gran aficionado del deporte rey y considera que Lionel Messi es el mejor jugador argentino de la historia, no es la primera vez que cuestiona el legado futbolístico de D10S.

En mensajes de 2015 y 2026, publicados en 'X' cuando aún se llamaba Twitter y que se hicieron virales después de ser el candidato más votado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Argentina, líder de La Libertad Avanza insultó al ídolo llamándolo "Maradroga" y "Mardedroga". Incluso lo acusó de perjudicar a su equipo por consumir drogas y hasta lo comparó con Pelé, a quien consideró superior.

La familia Maradona reacciona

La cuenta oficial de Maradona en Instagram, que gestionan sus herederos, no tardó en reaccionar al "descuido" del portavoz del Gobierno de Javier Milei y, con un mensaje al que han seguido un aluvión de mensajes de apoyo: “El zurdo que te olvidaste es el ídolo de todos los que nombraste… Feliz día a todas y a todos los que, a diario, se sobreponen a las dificultades de un mundo diseñado sólo para diestros”. La indirecta era más que evidente y dejaba claro el malestar que habían provocado las palabras de Manuel Adorni entre los seguidores del Pelusa.

Pero la cosa no quedó ahí. Dalma Maradona, hija del legendario futbolista argentino, se despachó a gusto en sus perfiles de redes sociales, llamando "marioneta" a Manuel Adorni y acusándolo de ser "el vocero de alguien", queriendo insinuar que no tiene la capacidad de pensar por sí mismo. Unas declaraciones que han hecho las delicias de los medios de comunicación argentinos, donde cualquier referencia a Maradona sigue siendo sagrada.

Héctor Negro Enrique, compañero de Maradona en la selección de Argentina que ganó el Mundial de 1986, se sumó a la ola de indignación con la publicación de un vídeo en el que, sin pelos en la lengua, tachó al portavoz del Gobierno de Milei de "campeón del mundo de los pelotudos", dejando claro que el "olvido" se puede considerar, en un país donde se venera a Maradona casi como un dios, un auténtico sacrilegio.

El exfutbolista Juan Sebastián Verón, ahora presidente del equipos Estudiantes de La Plata, también se pronunció sobre la polémica. En una story de Instagram, afirmó que se puede "estar de acuerdo o no con todo lo que fue fuera del campo de juego, pero no se puede ningunear a la persona que hizo feliz a un país. Respeto”.

Fernando Signorini, quien fuera preparador físico de Maradona en los Mundiales de fútbol de México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994, también lanzó una pulla en su cuenta de X (antes Twitter), con un tuit en el que asegura que Manuel Adorni "será olvidado en el trayecto del velorio al cementerio”, en clara alusión a la inmortalidad de Maradona.