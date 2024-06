Qué hay detrás de la intervención en la ONU sobre reunificar Puerto Rico con España

En los últimos días ha circulado por redes sociales el vídeo en el que una supuesta política puertorriqueña solicitaba ante el Comité de Descolonización de la ONU volver a considerarse una comunidad autónoma en España y abandonar su relación con Estados Unidos, tal y como sucedía hasta el año 1898.

Esta propuesta, sin embargo, no tiene nada que ver con una acción o partido político de alguna formación de la isla. Proviene de la plataforma Adelante Reunificacionistas y, según pidió su parlamentaria Anette Falcón, busca “un plebiscito reconocido por el Congreso de Estados Unidos, España y Puerto Rico” con la finalidad de que la isla se vuelva a considerar una comunidad autónoma española.

El profesor de Geografía e Historia conocido como @antropizarte ha explicado todo lo que está pasando en Puerto Rico con este movimiento. Para ello, ha empezado aportando contexto: "Desde 1952, el estatus político de Puerto Rico es el de estado libre asociado, es decir, tiene un gobierno autónomo pero dependiente de Estados Unidos. No es un estado de pleno derecho y sus ciudadanos no pueden votar en las elecciones presidenciales y no tienen representación en el Congreso".

"Por ello muchos lo interpretan como una colonia enmascarada en un nombre un poco ambiguo", ha llegado a decir.

Esta idea de reunificacionismo, ha proseguido, cuenta con "apoyo en las redes sociales, aunque está lejos de ser una opción política". "Lo primero que habría que aclarar es que no hay partidos que defiendan esta causa en la isla, el movimiento se limita a hacer una labor informativa de las diferentes asociaciones que han ido cobrando peso desde 2014", ha apostillado.

El debate político sobre cuál debe ser el futuro en la isla se centra en tres caminos diferentes: seguir teniendo un estatus libre asociado, buscar la independencia total o ir a por la estabilidad, que no es otra cosa que la incorporación de Puerto Rico como un estado más en EEUU. "Esta opción ha ido ganando peso con el tiempo", ha explicado.

En cuanto al reunificacionismo con España, el profesor ha señalado que no hay encuestas oficiales que digan el peso que tiene en la sociedad, pero que sí que hay sondeos online que dan entre un 10 y un 20% de apoyo.

"Gran parte del apoyo que se llevan estas asociaciones en las redes sociales vive en España o es de origen español", ha rematado.