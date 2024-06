¿Qué llevas contigo en el viaje más peligroso? Pequeños tesoros, las posesiones más preciadas

¿Llevas contigo alguna pertenencia preciada? ¿Qué significan para ti? En los últimos meses, el equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) a bordo del Geo Barents ha formulado estas preguntas a los supervivientes rescatados por el navío de búsqueda y salvamento de MSF.

Si bien muchos mencionan la ropa que llevan puesta, algunos aluden a pequeños objetos que han conseguido llevar consigo durante todo el viaje, desde su país de origen. Objetos que muchas veces están imbuidos de un profundo significado y peso emocional. Ya sea una foto, un collar o un cuaderno, les aportan alegría, les dan fuerza y les conectan con quienes son.

Se trata de crear puentes emocionales y conexión con el lector y animarle a a ponerse en el lugar de los supervivientes para reflexionar ante la pregunta: "Y tú, ¿qué llevarías contigo si tuvieras que embarcarte en uno de los viajes más peligrosos de tu vida?".

A continuación, ocho personas rescatadas por el Geo Barents relatan su historia y el valor de su objeto más preciado.

El reloj de Madrid

"Mi marido, Moataz, y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Me regaló este reloj cuando nos enamoramos. Más tarde nos casamos, y desde entonces no he dejado de llevarlo. Llevé el reloj conmigo cuando nos fuimos a Libia, a pesar de que tenía miedo de perderlo o de que me lo robaran. Para mí era muy importante tenerlo porque simboliza su amor por mí. Cuando estuve en el centro de detención de Libia, tenía alergia en la piel, pero me lo dejé puesto. Lo llevo puesto cuando duermo, cuando me lavo o cuando hago cualquier otra cosa, porque este reloj me une fuertemente a él".

Madrid, 28 años, es de Siria. El 5 de febrero de 2024, Madrid se embarcó en la costa de Libia junto a su marido, su hijo y su suegra en una embarcación de madera no apta para navegar en un intento de llegar a Europa. Unas 15 horas después, los cuatro fueron rescatados por MSF, junto a otras 130 personas, en medio del Mediterráneo central.

Madrid y Moataz. Mohamad Cheblak / MSF

Las fotografías de Dilba

"Tengo fotos de mi marido, de mis hijos, de mis hermanos, de mis mejores amigos, etc. Incluso ésta, que es la que figuraba en mi carné de estudiante universitario. La más preciada para mí es la de mi padre, que falleció. Llevo todas estas fotografías conmigo para mantener vivos los recuerdos. Con la guerra de Siria, cada uno se fue a un sitio diferente. Algunos de mis amigos se fueron a Noruega, otros a Holanda, algunos se quedaron en Damasco, yo me fui a Kobane [en el norte de Siria]. Tuve que dejar la universidad, mi barrio, mis amigos, el lugar en el que crecí. La guerra nos dispersó y aunque hace años que no los veo, con las fotografías, sus recuerdos permanecen".

Dilba, 30 años, de Siria, fue rescatada por MSF el 5 de febrero de 2024 cuando intentaba cruzar el Mediterráneo en un barco de madera atestado y en apuros con otras 130 personas.

Dilba y sus fotos. Mohamad Cheblak / MSF

Las fotos de Dilba. Mohamad Cheblak / MSF

El sombrero de Mohammad

"Este sombrero significa mucho para mí. No es un sombrero tradicional, pero es precioso. Lo tengo desde que salí de Siria hace dos años; me lo regaló mi madre y me dijo que lo conservara. Ha sido mi compañero durante todo el viaje, incluso durante la detención. Cuando me detuvieron en Libia, usaba este sombrero para taparme los ojos y dormir, para no ver el hacinamiento y las circunstancias en las que vivía la gente. Si llegara a perderlo, ningún otro sombrero podría sustituirlo".

Mohammad, tiene 33 años y es de Siria. El 5 de febrero de 2024, los equipos de MSF rescataron a 134 personas en apuros de un barco de madera abarrotado en el Mediterráneo central. Mohammad era una de ellas.

Mohammad, con su sombrero. Mohamad Cheblak / MSF

El anillo y el collar de Hamid

"El anillo y el collar que llevo conmigo son regalos de mis dos hermanos. Tenerlos conmigo me hace sentir conectado a mi familia esté donde esté. Cuando me los pongo, siento que estoy hablando con mis hermanos, como si pudiera verlos. Durante mi estancia en Libia, no llevaba el anillo ni el collar porque sabía que me los quitarían. Pero cuando llegué al Geo Barents, lo primero que hice fue ponérmelos porque este es un lugar seguro”.

Hamid, 27 años, es de la región del Punjab, en Pakistán. Abandonó su país en 2022, viajando primero a Dubai, luego a Egipto y Libia. En Libia, trabajaba en una gasolinera antes de intentar la travesía marítima. Hamid fue rescatado por el equipo de MSF, junto con más de 50 personas, el 17 de noviembre de 2023, de una embarcación de madera en apuros.

Hamid, con su anillo. Mohamad Cheblak / MSF

Las hierbas y plantas tradicionales de Khadijah

"Las bolsas son preciosas para mí, contienen varias hierbas y plantas tradicionales (lavanda, apio, clavo, berro) que preparaba mi abuela. Las utilizamos en Marruecos para tratar el cabello y la piel, y algunas para ayudar a la digestión. No me queda nada que me una a mi familia, especialmente a mi abuela, excepto esto. Cuando estábamos en el barco, no me importaba perder mis documentos, pero no quería perder las bolsas".

Khadijah, 35 años, nació en Marruecos pero vivía en Libia donde trabajaba de camarera en bodas. Perdió a su primer marido y a sus padres en un atentado con bomba en Libia. Tras éste y otros incidentes violentos, decidió finalmente abandonar el país. Khadija, su segundo esposo y sus hijas intentaron cruzar el Mediterráneo por primera vez en julio de 2023, pero fueron interceptados por la Guardia Costera libia y encarcelados en un centro de detención. La familia de Khadijah fue rescatada por MSF el 30 de noviembre de 2023 en una embarcación de fibra de vidrio en apuros.

Las hierbas y plantas de Khadijah. Mohamad Cheblak / MSF

La tarjeta SIM de Precious

"Tenía miedo de perder mi tarjeta SIM, contiene los números de teléfono de mi familia y de mis seres queridos. La protegí en los momentos más duros del viaje; es el único vínculo que me queda con la gente que dejé atrás en mi país. En Libia, durante la detención, la escondí en las costuras de mi camiseta, y funcionó, no lo encontraron. Todavía lo llevo conmigo, y estoy muy agradecida por ello".

Precious, 27 años, de Nigeria, abandonó su país en enero de 2022 debido al aumento de la violencia y a la inestable situación política. Pasó 10 meses en Libia, donde sufrió violencia y detención. Fue rescatada por MSF en plena noche del 15 de octubre de 2023 de un bote de goma abarrotado. Era su cuarto intento de cruzar el mar para llegar a Europa.

La tarjeta SIM de Precious. Annalisa Ausilio / MSF

La talla y el cuaderno de Amer

"En algunas etapas de mi vida, cuando estaba sufriendo y a punto de rendirme y abandonar, estos pequeños objetos me dieron esperanza. Me recordaban por qué me mudé para buscar un futuro mejor para mí y para mi novia, que me espera en mi país. Estos objetos encierran una gran cantidad de recuerdos y significados. Fue duro llevarlos todo el camino y a través de las fronteras para asegurarme de que no se estropearan. Los llevé cuando crucé el desierto y caminé por los valles. Estaba dispuesto a desprenderme de la ropa que tenía, pero no quería perder esto. La pieza de madera se ha estropeado por el calor y la humedad, pero la arreglaré. Mi novia me regaló este cuaderno porque me encanta escribir poesía y literatura".

Amer*, 31 años, de Siria y su hermano Khalil*, de 26 años, vivían en Damasco (Siria) hasta 2021, cuando partieron hacia Libia para intentar cruzar el Mediterráneo. Amer* y Khalil* fueron rescatados por MSF el 30 de noviembre de 2023 de una embarcación de fibra de vidrio en apuros.

*Los nombres han sido modificados a petición de los supervivientes.

Amer, con su talla. Mohamad Cheblak / MSF

El cuaderno y la talla de Amer. Mohamad Cheblak / MSF

El escorpión de Zeyad

"El escorpión, para mí, tiene un carácter especial. Es único, como un león o un águila. La persona que me dio este anillo también es única y especial para mí. El anillo me dio mucha esperanza. No suerte, sino esperanza y fuerza cuando no tenía esperanzas, cuando todas las puertas estaban cerradas. Nunca dejaré este anillo, aunque me case, me pondré la alianza en otro dedo".

Ziyad, 24 años, es de Egipto. Fue rescatado por MSF el 1 de mayo de 2024 de un barco de madera en apuros que zarpó de las costas libias. Salió de Egipto hace dos años y esta era la segunda vez que intentaba cruzar el Mediterráneo central.

Zeyad se queda con su anillo. Stefan Pejovic / MSF