Rusia despliega armas nucleares en el mar Báltico por primera vez en 30 años

Que la tensión entre Rusia y Occidente no ha parado de aumentar desde que Vladimir Putin lanzara su ofensiva contra Ucrania no es ningún secreto. Pero la escalada no solo no se ha detenido, sino que ha alcanzado niveles no visto en, al menos, 30 años.

La armada rusa ha vuelto a desplegar armas nucleares en el Mar Báltico, es decir, a las puertas de Europa. La revelación la ha hecho pública la Inteligencia noruega en su informe anual, que cita la revista Politico. "La clave de este potencial militar está en los submarinos y barcos de superficie de la flota del norte", inciden los noruegos en el documento.

En el pasado, durante la Guerra Fría, era habitual que los buques rusos surcaran estos mares equipados con armas nucleares. Sin embargo, esta es la primera vez que lo hacen bajo el régimen de la Federación Rusa, que sustituyó a la Unión Soviética en los años noventa, añade la publicación.

Este nuevo movimiento, que supone "una amenaza particularmente seria para los países de la OTAN y Noruega", que se une además a otras amenazas como la submarina, antisatélite o cibernética. Oslo advierte también de que no se puede descartar un escenario en el que la escalada de la tensión acabe desembocando en un conflicto en el que se vean envueltos Estados Unidos, la OTAN y la propia Noruega.