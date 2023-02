Guerra Ucrania Rusia, última hora de Putin, Zelenski y últimos ataques en directo

Rusia inicia “el mayor ataque” con misiles S-300



A las puertas de que se cumpla un año de la invasión rusa, los analistas llevan tiempo alertando de una nueva ofensiva ordenada por Vladimir Putin en la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya dijo a Fox News hace unos días que consideraba que esta ofensiva “ya ha comenzado”. "Las fuerzas rusas han recuperado la iniciativa en Ucrania y han comenzado su próxima gran ofensiva en el óblast de Lugansk", señala uno de los últimos informes del Institute for the Study of War, según ha señalado El Confidencial.



Además de estas declaraciones, existen otros indicios. El viernes por la mañana, Ucrania amaneció con una nueva oleada de misiles contra las principales ciudades del país. Según precisó entonces el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ignat, las tropas rusas "dispararon un número récord de misiles del tipo S-300 contra Ucrania”. También explicó que el Ejército ruso está lanzando cada vez más lejos este tipo de misiles, lo que aumenta las posibilidades de que alcancen objetivos de forma arbitraria.



Los rusos utilizan "estas armas para aterrorizar. Mientras derribamos misiles enemigos usando [nuestros] S-300, Rusia los lanza en ciudades densamente pobladas", dijo Ignat. Este ataque es un reflejo de que en los últimos días Rusia está aumentando el uso de fuego de artillería en lo que muchos señalan como el comienzo de su gran ofensiva.