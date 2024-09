Termina el crucero de 9 meses y los pasajeros están desubicados: "Es agotador, nada te prepara para esto"

El Ultimate World Cruise de Royal Caribbean ha regresado, finalmente, a puerto tras nueves meses de viaje. Durante este tiempo, unos 650 pasajeros han estado a bordo del barco en lo que ha supuesto una auténtica vuelta al mundo.

El precio de esta travesía ha oscilado entre los 55.000 y los 105.000 euros. Pero no todos los viajeros han apreciado esta aventura aparentemente interminable por el mundo. Muchos lo han encontrado confuso y agotador, según ha publicado el medio italiano Leggo.

El crucero partió el pasado diciembre desde Miami y se ha vuelto viral por los testimonios de los pasajeros. "Nada puede prepararte para nueve meses", dijo Joe Martucci a USA Today, refiriéndose al largo viaje por mar que abarcó 60 países.

Según informó el New York Post, la viajera de Houston Adita Larson describió su tiempo en el mar como "muy agotador". Otra viajera, Brandee Lake, habló de sus sensaciones a bordo a USA Today: "Todo era confuso. No sabemos dónde estábamos ayer, no sabemos adónde iremos mañana".

El crucero sufrió una parada importante durante su viaje debido a la muerte de un pasajero. La compañía Royal Carribean, sin embargo, ha tenido un éxito considerable y ya ha programado un segundo viaje.