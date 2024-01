Trump gana los caucus de Iowa

Primer golpe sobre la mesa de Donald Trump en sus aspiraciones para volver a la Casa Blanca. El expresidente de Estados Unidos, favorito en las encuestas para ganar los caucus de Iowa, se ha impuesto con una "abultada victoria" al resto de contrincantes en la primera gran cita de las primarias republicanas, según las proyecciones publicadas por CNN, Fox News y NBC, con solo unos pocos cientos de votos escrutados.

Con todas las encuestas a favor, lo que realmente se dirime en Iowa es cuánta distancia va a obtener Donald Trump sobre el segundo contrincante y quién va a ocupar ese puesto. El gobernador de Florida, Ron DeSantis y la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de EE.UU. ante Naciones Unidas, Nikki Haley son los dos candidatos que más posibilidades tienen de poner en aprietos al favorito de los electores republicanos. El empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, con pocas posibilidades, se quedan prácticamente fuera de la carrera hacia la Casa Blanca.

Así, según la cadena de televisión CNN, Donald Trump habría logrado 16 delegados (con 2.656 votos), una cifra muy superior a la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, con cuatro delegados (1.201 votos, el 22,1%), y a la ex embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Nikki Haley, con otros cuatro delegados (1.186 votos, un 21,4%).

Hasta la fecha, la victoria más grande registrada en unos caucus republicanos en Iowa fue en 1988. En aquella cita, el candidato Bob Dole obtuvo un 37,35% de los votos y se llevó al victoria con casi 13 puntos por encima del segundo, Pat Robertson (24,57 %) y muy lejos de George H. W. Bush (18,59 %), tercero en esas primarias pero que terminaría convirtiéndose en el candidato del partido y ganador de las elecciones a la Casa Blanca.

Trump espera "una noche tremenda"

La jornada en Iowa está marcada por la ola de frío polar que afecta a todo el norte y centro de Estados Unidos, pero Donald Trump ha calentado el ambiente antes del inicio de los caucus con su aparición, entre aplausos, en un centro designado para la votación con la idea de movilizar a su base con su discurso antimigrante.

"Hicimos un trabajo como francamente nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, no teníamos terrorismo, no teníamos a gente entrando en nuestro país. No teníamos una invasión, con personas que francamente están viniendo de todo el mundo y de instituciones mentales de todo el mundo", dijo el expresidente.

Con las encuestas a su favor y consciente de que mucho se tendrían que torcer las coas para no salir elegido, Donald Trump ha apuntado que esperaba vivir una noche histórica en Iowa: "Ya hemos ganado dos veces, como saben, dos elecciones, y creo que esta noche vamos a tener una noche tremenda. La gente es fantástica y nunca he visto un ánimo como el que hay ahora en todo el país, en Iowa", ha declarado el republicano.

Cómo funcionan los caucus

Un caucus es una de las vías por las que los partidos norteamericanos eligen a sus candidatos para las presidenciales. No sólo es cosa de los republicanos, sino de los demócratas, que este año han retrasado su proceso en Iowa y se espera para marzo.

En un caucus, los participantes muestran físicamente su preferencia por un determinado candidato al reunirse con otros votantes de ideas afines en un lugar designado de una sala. Los ciudadanos van al centro de votación del distrito que les corresponde para discutir en voz alta y votar en un papel quién quieren que sea el candidato de un partido. Frente a la cabina cerrada y secreta, aquí todo se ve. En Iowa se han designado 1.657 distritos electorales, cuyos ciudadanos votarán en unos 700 centros, que generalmente están ubicados en edificios públicos como escuelas o bibliotecas.

Puede votar cualquier persona mayor de 18 años el día mismo de la elección, que esté registrada en un distrito como votante del Partido Republicano o que se registre esa misma noche en mesas especiales ubicadas en los centros de votación.

Los caucus de Iowa marcan el inicio de las primarias republicanas a la Casa Blanca, un proceso con el que el partido busca elegir al candidato que se enfrentará en noviembre al ahora presidente, el demócrata Joe Biden.