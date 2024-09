Ucrania carga con termita su nuevo dron dragón: "Nos duele la cabeza"

Ucrania ha dado un giro moderno a una munición que ya había sido usada durante las dos guerras mundiales. Una serie de vídeos difundidos esta semana en redes sociales muestran a 'drones dragón' volando a baja altura lanzando termita, convertida en torrentes de fuego, sobre zonas controladas por los rusos en las líneas de árboles.

"Los ucranianos tienen un nuevo dron que lanza una carga de termita. Esto nos ha dado un dolor de cabeza", manifiesta en Telegram el bloguero militar Two Majors, tal y como recoge Newsweek. Asimismo, explica que las tropas rusas están centrando sus esfuerzos en encontrar formas de protegerse.

"Al principio estábamos jugando con redes para que el dron no volara hacia el refugio, luego con capas y mantas para no ser vistos por la cámara termográfica del dron, y ahora tenemos que pensar en cómo no quemarnos con el nuevo dron", detalla.

¿Qué es la termita lanzada por los 'drones dragón'?

La termita es una la mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro. Es capaz de arder a temperaturas de hasta 2.200 grados Celsius y quemar rápidamente los árboles y la vegetación que dan cobertura a las tropas rusas, o incluso matarlas o inutilizarlas. "Con menos vegetación, las misiones de reconocimiento y ataque con drones son más efectivas", explica Emil Kastehelmi, historiador y analista de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).

Por ello, el experto señala que el uso de estas armas ha dado "un nuevo giro al miedo a los drones". "Imagínense: de repente, empieza a llover fuego del cielo y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. No pueden apagarlo con agua. Sus compañeros gritan, atrapados en las llamas, como antorchas humanas", añade.

Dada su novedad, Kastehelmi no sabe si será muy usado a lo largo de la guerra: "No reemplazará a los FPV ni a los bombarderos como método de ataque común contra la infantería o los vehículos, pero es una posible adición a las capacidades existentes, al menos para propósitos especiales".

Usada en las dos guerras mundiales

La termita fue descubierta en 1893 y patentada en 1895 por el químico alemán Hans Goldschmidt, motivo por el que la mezcla recibe el nombre de "reacción de Goldschmidt" o "proceso Goldschmidt", explica el portal Química. Si bien la composición se ha modernizado para utilizarlos en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya fue utilizada en las dos guerras mundiales que ha vivido la humanidad.

La Primera Guerra Mundial fue testigo del uso de la granada de mano de termita estadounidense Mark I y las granadas incendiarias francesas Modelo 1916. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada por los nazis para desmantelar piezas de artillería.

"Las bombas incendiarias usualmente consistían en docenas de bombas puestas en racimo, llenas con proporciones pequeñas de termita encendidas por magnesio. Las bombas destruyeron ciudades enteras debido al fuego violento que resultaba de su uso", especifica el portal.