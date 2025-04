La UE contraataca e impone sus primeros aranceles a EEUU

Anadolu via Getty Images

Bruselas pasa a la acción. La Unión Europea ha aprobado, por abrumadora mayoría, responder a Donald Trump en forma de 'contraaranceles' con un primer paquete arancelario amplio contra EEUU. Sólo Hungría se ha opuesto a una medida defendida por los otros 26 miembros y que ve la luz el mismo día en el que han entrado en vigor los decretados por Washington.

El paquete europeo eentrará en vigor el próximo lunes 14 de abril y gravará con un 25% un montante de 21.000 millones de euros en compras a EEUU, precisamente para replicar el 25% que Washington impone desde este miércoles al acero y al aluminio.

Planteado en tres fases —abril, mayo y diciembre— alcanzará desde productos básicos como huevos o papel higiénico, pasando por las industrias del acero, el textil y el aluminio y alcanzando a los sectores de los cosméticos y el videojuego.

Se trata, por tanto, de una respuesta únicamente a los primeros aranceles lanzados por Trump, ya que sigue pendiente la doble respuesta a los aranceles masivos del 20% sobre todas las importaciones y del 25% a los automóviles y componentes.

Ambas cuestiones aún están en debate en la mesa comunitaria, que podría presentar nuevas medidas específicas la próxima semana. Como remarca Europa Press, el objetivo es que entrasen en vigor en mayo, siempre que EEUU no aceptase negociar una solución a la guerra comercial.

Sobre esto insiste la UE, que reitera su voluntad de que dichas contramedidas "pueden suspenderse en cualquier momento" si la Administración Trump "acepta un resultado negociado justo y equilibrado".

Como se esperaba, finalmente no entran en la primera tanda ni el bourbon ni los vinos americanos, ante las reclamaciones encabezadas por Francia para no incluirlos por miedo a nuevas medidas de Trump. El magnate amenazó con un recargo de "hasta un 200%" sobre los vinos, champagnes y otras bebidas espirituosas europeas.

El 'no' de Hungría tampoco es una sorpresa. Su ministro de Exteriores, Peter Szijarto, había dejado clara la negativa del Gobierno de Viktor Orbán a imponer contramedidas a Estados Unidos, alegando que "la escalada no es la respuesta". "Tales medidas provocarán daño adicional a la economía y los ciudadanos europeos al elevar los precios. El único camino adelante es las negociaciones, no la represalia", apuntaba el ministro.