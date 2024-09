Ucrania se queda sin pilotos para sus nuevos cazas

Anadolu Agency via Getty Images

Incluso antes de la llegada de los aviones de combate occidentales F-16, Ucrania ya había perdido a muchos de sus mejores pilotos, formados para poder usar estos cazas llegados de Occidente. Es lo que publica el diario The Wall Street Journal.

El informe señala el caso de Alexei Mes y otro piloto conocido como Jus, que perdieron la vida cerca cuando estaban en misión con sus respectivos F-16. Ambos eran fervientes partidarios de recibir aviones occidentales. Ambos han caído en combate.

Anteriormente, The New York Times ya informó de que el ejército estadounidense sigue siendo "escéptico" sobre la causa del accidente del F-16 en Ucrania, sugiriendo que no podría deberse a un bombardeo de las fuerzas armadas ucranianas. El Washington Post también señaló que este accidente del F-16 representa "un revés importante para Ucrania".

La semana pasada, un funcionario estadounidense dijo al WSJ que Ucrania había perdido su primer avión de combate F-16, de una entrega inicial de seis. Según sus informes, el avión fue llamado en respuesta a un importante ataque con misiles rusos. Esta fuente dice que lo más probable es que el accidente se debiera a un error del piloto, no al fuego enemigo.

El 27 de agosto, se confirmó que se utilizó un F-16 ucraniano en combate contra las fuerzas rusas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció entonces formalmente el despliegue de los cazas y expresó su gratitud a los aliados occidentales por proporcionar los aviones de combate, aunque enfatizó que el número de aviones sigue siendo "insuficiente". Zelenski no mencionó la pérdida de un F-16 en sus comentarios.

El martes pasado, fuentes rusas especularon con que Ucrania podría haber perdido su primer F-16 en el conflicto. Lo hizo, por ejemplo, la agencia estatal Ria. Estas afirmaciones, alimentadas principalmente por blogueros locales, aún no se han confirmado. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa no ha confirmado el derribo de un F-16 ucraniano ni la interceptación de misiles rusos por parte de estos aviones, de hecho.

A principios de agosto, Ucrania recibió su primer lote de F-16, tras el compromiso de la coalición aliada de proporcionar entrenamiento y aviones un año antes. Las defensas aéreas de Ucrania recibirán un importante impulso, con al menos 79 aviones de combate F-16 prometidos por los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica.

Hasta la fecha, han llegado aproximadamente diez de estos aviones. Se espera que estos F-16 mejoren en gran medida las capacidades defensivas de Ucrania. El comandante en jefe Oleksandr Sirskii señaló el 4 de agosto que la adición de estos aviones conduciría a "derribar más misiles". Los expertos occidentales y ucranianos compartieron varios puntos de vista sobre cómo se podrían utilizar los nuevos F-16 en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia.

La introducción del avión F-16 tiene como objetivo aumentar significativamente las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Estos aviones de combate de última generación podrían ser cruciales para interceptar misiles de crucero rusos y proporcionar apoyo aéreo vital para las operaciones terrestres. Con sus sistemas de radar y municiones modernas, los F-16 pueden atacar desde largas distancias, protegiendo tanto la infraestructura ucraniana como las tropas de primera línea.

Sin embargo, el impacto de los F-16 dependerá de varios factores clave, como la cantidad de aviones entregados, el nivel de habilidad de los pilotos ucranianos y la solidez de la infraestructura de apoyo. Un desafío importante es la formación de pilotos.

El dominio de las capacidades avanzadas del F-16 requiere una formación amplia y especializada que podría llevar meses. En resumen, si bien los F-16 representan una mejora notable en las capacidades de combate aéreo de Ucrania, los expertos enfatizan que su verdadera efectividad dependerá de cómo encajen en las estrategias militares existentes de Ucrania y cuán rápido las fuerzas ucranianas puedan adaptarse a estos aviones avanzados.

Mientras tanto, algunos analistas rusos señalaron que, si bien los F-16 no serían revolucionarios en sí mismos, su integración con la inteligencia y el armamento de la OTAN podrían mejorar significativamente las capacidades de combate de Ucrania. Este potencial defensivo y ofensivo mejorado podría empujar a Rusia a adaptar sus tácticas, reduciendo potencialmente las operaciones aéreas en áreas donde están presentes los F-16 o aumentando el despliegue de sistemas de misiles tierra-aire para contrarrestar esta nueva amenaza.