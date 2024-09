Un alto cargo en defensa de la UE vislumbra el año que empezará una guerra con Rusia

Las autoridades europeas parecen tener asumido que la guerra con Rusia es inevitable. Vladímir Putin ha amenazado recientemente a la OTAN y EEUU con comenzar un conflicto si se permite a Ucrania usar misiles de largo alcance occidentales en territorio ruso y el organismo no piensa retroceder en su apoyo a Volodímir Zelenski.

Por ello, Andrius Kubilius, el nuevo y primer Comisario de Defensa de la UE, ha advertido de que la UE debe invertir más de 500.000 millones de euros en el desarrollo de defensa con el fin de estar preparada para un posible conflicto con Rusia que no tardaría en llegar.

"Los ministros de Defensa y los generales de la OTAN coinciden en que Vladimir Putin podría estar listo para la confrontación con la OTAN y la UE en seis u ocho años", afirma en una entrevista con Reuters el exministro lituano. "Si tomamos en serio estas evaluaciones, tendremos tiempo para prepararnos adecuadamente, y será un tiempo breve", añade.

Inversión en defensa

Asimismo, destaca la necesidad de tomar decisiones rápidas y ambiciosas. Su primera tarea como Comisario de Defensa de la UE será identificar, junto con la Comisaria de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, los recursos que necesita la UE para prepararse ante un desafío militar.

El funcionario pretende completar el estudio preliminar dentro de los primeros 100 días de su mandato como Comisario Europeo. Además, asegura que estaría "encantado" de invertir más de 500.000 millones de euros en los próximos años para desarrollar la industria de defensa de Europa.

Sin embargo, no sabe cómo se puede conseguir ese dinero: "No me corresponde a mí saberlo. Un comisario de defensa tiene que saber dónde gastar el dinero, no cómo conseguirlo. Eso lo tienen que decidir los demás miembros de la comisión", reclama.

En otra entrevista con Euronews, Kubilius aseguró que la UE está tratando de encontrar soluciones: "Estamos estudiando cómo podemos recaudar dinero lo antes posible. Tenemos la posibilidad teórica de una deuda común".

También planteó la posibilidad de redirigir el dinero no gastado del Fondo de Recuperación Postpandémica de la UE, utilizar el fondo de rescate del sector financiero del Mecanismo Europeo de Estabilidad o movilizar financiación del Banco Europeo de Inversiones y de instituciones privadas.