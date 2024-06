Un experto da su pronóstico más sombrío sobre un ataque de Rusia a la OTAN: "No estamos preparados"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha amenazado varias veces a la OTAN en los últimos días por ayudar a Ucrania en el conflicto que viven ambos países. "Los representantes de los países miembros de la OTAN, sobre todo en Europa, sobre todo los países pequeños, deben tomar conciencia de con qué están jugando", avisó hace unos días el líder ruso.

Estas amenazas no deberían ser tomadas a la ligera pues, según Ben Hodges, ex máximo comandante del ejército en Europa, la OTAN no está suficientemente preparada para un ataque de Rusia. "Cuando pienso en dónde estábamos cuando yo era comandante, es mucho mejor ahora. Pero no estamos ni cerca de donde tenemos que estar si realmente queremos derrotar un ataque ruso. No estamos listos", ha advertido esta semana durante la conferencia Globsec en Bratislava, Eslovaquia.

Hodges tomó las riendas del ejército estadounidense en Europa a finales de 2014, tras la primera invasión rusa de Ucrania, y ocupó ese cargo hasta 2017.

Aprendizaje lento

El teniente general retirado opina que, desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, la OTAN ha tardado en aprender las lecciones de esa guerra, principalmente debido a obstáculos burocráticos persistentes: "Todavía no podemos avanzar donde tenemos que hacerlo lo suficientemente rápido como para transmitir a los rusos que podemos movernos tan rápido o más rápido que ellos".

Por ejemplo, Hodges estima que los vagones de ferrocarril alemanes deberían ser capaces de transportar "simultáneamente" 10 o 12 brigadas y equipos a través de Europa, mientras que actualmente solo pueden trasladar una y media.

En este sentido, ha criticado que, aunque los países que abastecen a Ucrania se han quejado de la escasez de municiones, las inversiones gubernamentales no han cambiado: "Muchos se preocupan porque necesitamos más municiones, pero no veo que se destinen enormes cantidades de dinero a su producción real".

Asimismo, afirma que los ejércitos aliados de la OTAN no tienen suficientes canales de comunicación seguros, ya que Rusia ha sido capaz de rastrear señales enviadas por las tropas en el cambo de batallas. "Cualquier persona que esté usando un teléfono o una radio que no sea segura, lo matarán en tres o cuatro minutos", asevera.