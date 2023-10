Un hombre mata en EEUU a un niño "por ser musulmán y por el conflicto Hamás-Israel"

Un hombre mató ayer en las afueras de Chicago (Estados Unidos) a un niño de seis años y dejó a su madre gravemente herida en lo que las autoridades califican como un crimen de odio, ya que las víctimas eran musulmanas y el agresor afirmó actuar en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás.

El hombre, de 71 años, ha sido acusado de varios cargos, incluidos el de asesinato y delito de odio, detalló la Oficina del Sheriff del Condado de Will en un comunicado publicado en Facebook.

Según el comunicado, el niño fue apuñalado 26 veces en todo su cuerpo con un cuchillo de estilo militar de 30 centímetros. El menor fue trasladado a un hospital en condición crítica y allí sucumbió a sus heridas.

La madre sufrió más de una docena de heridas de arma blanca en su cuerpo y se encuentra recuperándose en el hospital.

El autor del ataque, identificado por las autoridades como Joseph M. Czuba, se negó a proporcionar información a los detectives sobre el motivo de sus acciones.

Sin embargo, la oficina del Sheriff ha concluido que atacó a las víctimas por su religión musulmana y por la guerra que se libra entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza, en particular el grupo islamista Hamás. "Los detectives han determinado que ambas víctimas de este brutal ataque han sido objetivo del sospechoso debido a que eran musulmanes y al conflicto en curso entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel", reza un comunicado.

El autor del ataque era el propietario de la vivienda donde la familia vivía de alquiler, detalló la oficina del Sheriff.

El Consejo de las Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR, en inglés), dedicado a la defensa de los derechos de los musulmanes en EE.UU., condenó el ataque y afirmó que se trata de su "peor pesadilla". "Tenemos el corazón afligido, y nuestras oraciones están con el niño y su madre", manifestó en un comunicado el director de CAIR en Chicago, Ahmed Rehab.

El crimen se produce en un momento en el que las autoridades estadounidenses están en alerta ante la posibilidad de que la violencia en Israel y la Franja de Gaza desemboque en actos contra la comunidad judía o musulmana en Estados Unidos.

La condena de Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, han condenado la islamofobia tras el asesinato del menor y han señalado que "este horrible acto de odio no tiene cabida en Estados Unidos", puesto que va en contra de sus valores fundamentales que incluyen la libertad de oración.

"Jill y yo estamos conmocionados y asqueados al enterarnos del brutal asesinato de un niño de seis años y del intento de asesinato de la madre del niño ayer en su casa de Illinois. La familia musulmana palestina del niño vino a Estados Unidos en busca de lo que todos buscamos: un refugio para vivir, aprender y orar en paz", reza un comunicado de la Casa Blanca.

Biden, que ha enviado sus condolencias a la familia y las comunidades palestina, árabe y musulmana estadounidense, ha invitado a la población a unirse "y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio".

"He dicho una y otra vez que no me quedaré callado ante el odio. Debemos ser inequívocos. No hay lugar en Estados Unidos para el odio contra nadie", ha subrayado el mandatario.