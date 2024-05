Un movimiento brusco de Rusia obliga a estos países a prepararse para lo peor: "Nos estamos armando"

Polonia, Finlandia y Noruega, países de la OTAN fronterizos con Rusia, han acordado crear un "muro de drones" que permitirá proteger de provocaciones en sus fronteras con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados, señaló la ministra del Interior de Lituania, Agnè Bilotaitè a la agencia BNS.

"Se trata de algo completamente nuevo: una frontera de drones desde Noruega hasta Polonia, cuyo objetivo sería proteger nuestra frontera con la ayuda de drones y otras tecnologías", explicó.

"No sólo la infraestructura física, los sistemas de vigilancia, sino también el uso de aviones no tripulados y otras tecnologías que nos permitirían también protegernos de las provocaciones de países no amigos, y evitar el contrabando", añadió.

Para el llamado "muro de drones", los estados participantes utilizarían drones para vigilar la sección fronteriza, así como sistemas antidrones que detendrían los drones utilizados para el contrabando y las provocaciones de países hostiles, como puede ser Rusia o Bielorrusia.

Según Bilotaitė, Lituania ya había planeado reforzar la protección de las fronteras con la ayuda de drones, pues ha creado una unidad de vehículos aéreos no tripulados en el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y se están realizando adquisiciones de más drones y sistemas antidrones.

De acuerdo con la ministra, actualmente los estados evaluarán qué "deberes" tienen que hacer y después, con la ayuda de expertos, las instituciones estatales prepararán un plan para la implantación del "muro de drones".

Mientras, en medio del aumento de las tensiones en la frontera rusa con los países miembros de la OTAN a raíz de la invasión de Ucrania, desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022, Rusia también ha movido ficha. El servicio de seguridad ruso (FSB) está armando a los guardias fronterizos en la frontera con Finlandia, según han contado en el canal de televisión Zvezda de las fuerzas armadas de Rusia.

El trabajo de los guardias fronterizos rusos, según han señalado el medio finlandés Iltalehti, cambió significativamente tras la adhesión de Finlandia a la OTAN. El presentador del programa, Aleksei Egorov, mostró las actividades de los guardias y los ejercicios organizados en el Mar Báltico.

El capitán de la patrullera afirmó que el mayor cambio se ha producido en el equipamiento: "Nos estamos armando". Según el programa, todos los buques de la Guardia Costera están ahora armados con ametralladoras.