Las fuerzas ucranianas acaban con un comandante ruso en una entrevista en directo

Las fuerzas ucranianas han eliminado a un comandante de artillería ruso. No es la primera baja de esta naturaleza que se da en los dos años largos que llevamos de invasión, pero sí es la primera conocida que se ha llevado a cabo en directo.

Según informa el digital The new voice of Ukraine, el mayor Timur Khuziev estaba siendo entrevistad por canal propagandista ruso NTV en la ocupada Horlivka, en el oblast de Donetsk, cuando fue alcanzado por las tropas de Kiev. El impacto ha sido conformado por un informador local, Yuriy Butusov, a través de su canal de Telegram, el pasado 25 de julio, aunque el suceso se produjo días antes.

El comandante Khuziev era actualmente el jefe de la 85ª Brigada de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Armadas de Rusia, un artillero reconocido.

Dos empleados de la cadena NTV también resultaron heridos en el mismo ataque. "El 13 de junio surgieron noticias sobre la muerte del operador de NTV Vadim Kozhin y la grave lesión del propagandista Alexei Ivliev, que perdió el brazo", informó Butusov. "Ahora está claro que un proyectil alcanzó con precisión a los rusos durante la entrevista", detalla.

NTV/NTV Mir está operado por Gazprombank, subsidiaria de la gasista rusa Gazprom y es uno de los canales vetados por la Unión Europea desde diciembre de 2022 por difundir desinformación y propaganda.