Un poeta y estrella de rock se alista en el ejército de Zelenski

Global Images Ukraine via Getty

Serhiy Zhadan performs with Zhadan i Sobaky band during a concert.

El querido poeta, novelista, traductor y músico ucraniano Serhiy Zhadan dejó su vida artística hace unos meses para alistarse en el ejército de Ucrania. No podía quedarse quieto ante los problemas de reclutamiento que vivía su país.

"En algún momento se volvió incómodo no unirse", señaló en julio en una entrevista con The New York Times. También influyó en su decisión ver a sus amigos luchando: "Esta sensación de que alguien está luchando por ti, en lugar de por ti, mientras que también puedes unirte, también fue importante".

Zhadan, considerado como una auténtica estrella del rock en Ucrania, se unió a una brigada local de la Guardia Nacional en su ciudad natal de Járkov en mayo y comenzó un período de dos meses en un campo de entrenamiento. En verano, ya se encontraba en la segunda línea de defensa sirviendo en una unidad de ingeniería.

Inyección de moral

El hecho de que alguien tan reconocido a nivel nacional se uniera a las tropas ucranianas les dio mucha publicidad y animó a otras personas a unirse. También inyectó moral en sus compañeros. Sin embargo, su presencia en la brigada estuvo acompañada igualmente de la presión de mantenerle a salvo. Aun así, afirmó que no recibía ningún trato especial, solo peticiones de sus soldados e instructores de hacerse selfis durante los descansos.

También acuden a él en busca de sustento cultural. "Todos necesitamos alimento para nuestras almas", reflexionó en julio Bohdan Beniuk, director del Teatro on Podil en Kiev, al presentar a Zhadan en una lectura de poesía.

Respecto al devenir de la guerra, Zhadan recordó que "en el este, la guerra atraviesa a todas las familias". Sin embargo, confiaba en que Ucrania ganará: "Será un proceso largo, pero creo que al final de este proceso veremos un regreso a nuestras fronteras".

Por su parte, predijo el fin de los rusos tal y como los conocemos ahora: "Con esta guerra, comenzaron una destrucción interna muy grave e irreversible. Creo que estamos presenciando el desmoronamiento de este coloso".

Un icono nacional

Sus obras escritas de poesía y prosa durante más de tres décadas, en las que narra su propia evolución y la de su generación, lo han llevado a ser una de las figuras literarias contemporáneas más importantes del país. Por otra parte, su banda Zhadan i Sobaky (Zhadan y los Perros) le han permitido llegar a un público más joven.

Sus canciones, para las que escribe las letras y a las que la banda pone música, son una mezcla de punk y jazz. Están llenas de mensajes anárquicos, blasfemias y odas a las drogas, el alcohol y el rock 'n' roll. Pero también tienen que ver con el amor y la libertad.