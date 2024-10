Un preso es liberado antes de cumplir su condena y pide volver a la cárcel

Connor Richings estaba en la lista de cientos de prisioneros británicos que estaban incluidos en un plan del gobierno para ser liberados antes del final de sus sentencias. A sus 31 años, y con apenas 12 libras (14 euros) en el bolsillo, el hombre criticó la medida y afirmó categóricamente: "Quiero volver a entrar".

Richings aseguró que un sistema penitenciario desinteresado está preparando a muchos para que fracasen, según ha informado el medio Notícias ao Minuto. El hombre fue puesto en libertad anticipada, lo que ha provocado que muchas personas se hayan quedado sin hogar.

Este es el destino que Connor anticipa para sí mismo. "No tengo dónde quedarme, hace frío afuera. No me dieron ropa, no tengo una tienda de campaña, no tengo forma de sobrevivir", dijo a The Independent momentos después de ser liberado.

El hombre sostiene que "está destinado a fracasar" en esta liberación. Connor, que estaba detenido en la prisión HMP Pentonville en Londres, se negó a revelar el motivo de su detención.

The Independent aclara, sin embargo, que los reclusos que forman parte de este plan de liberación anticipada no pueden haber sido condenados por delitos sexuales, asesinato o terrorismo.