Emprender es divorciarse de lo establecido

Si me llegan a decir hace un año que los círculos se irían conectando de manera tan casual y causal para llegar donde siempre quise, no lo hubiese creído. Ya lo contaba Steve Jobs en su archiconocido discurso en Stanford.

La vida está hecha para fluir, incluso para una madre emprendedora que más de una vez quiere huir a Nepal y dejarlo todo para reconectar y descansar de tanta vida laboral emprendiendo y luego de madre en casa, sin más!

El flow de escuchar tu cuerpo te lleva donde quieres, lo que pasa que muchas veces miramos hacia otro lado por demasiado evidente o porque el camino de baldosas verdes es el marcado, y así dejamos el de amarillas para tiempos mejores.

También la vida está llena de dificultades, yo cuando me tuve que reinventar y no sabía ni hacia dónde tirar, ojala me hubiese unido cuanto antes a otros como yo para avanzar más rápido, pero no sabía ni dónde encontrarlos.

De vez en cuando hay que apuntar en un papel tres cosas que quieras conseguir porque si no tienes claro a donde quieres llegar, es mucho más fácil quedarte ahí sin más y que te lleve el mar donde arrastre, ahogue o desee.

Emprender tiene mucho de talento y mucho más de conectarse, contigo y los demás, lo que yo llamo slow networking efectivo ayudar a tus clientes, a mostrar al mundo el beneficio por obtener y persistir en el camino con tus valores y manera de hacer. Siendo auténtico.

Qué pena que esto no nos lo enseñen en el cole, porque esto al final es vender tu talento, y venderse en este sentido, sirve para todo.

Y aquí es donde nos piden que seamos réplicas de lo esperado, se hace muy difícil esto de salirse del tiesto porque es doble trabajo de educación y trabajarte a la vez tú mismo.

Por eso es cada vez más normal que los emprendedores con esta mentalidad abierta, para sacar herramientas para aplicar a nuestro proyecto de todos los sitios, nos formemos en crecimiento personal.

Y este ejercicio es como abrir una puerta secreta en el camino habitual que complementa a esta primera, y hace que así todo tenga más sentido y entiendas que está todo más conectado de lo que pensamos.

Elegir, decidir elegir, sin más; y pensar como llegar hasta allí

Por eso muchas veces cuando una madre con negocio propio hace cambios en su vida personal, de repente todo cambia, y la parte empresarial también empieza a enfocarse y clarificarse de tal manera, que el crecimiento empieza a surgir.

Te conté mi verano fue revolucionario y lleno de cambios que con el otoño llegaron.

Volver a empezar en una nueva ciudad, casa y toda la logística de estar ahora como emprendedora ahora divorciada, al cargo de la nave con dos acompañantes tintineantes a bordo, no es fácil, nada fácil, pero la recompensa ha sido brutal.

Estar y sentir que estás donde quieres estar, que lo que sembraste hace un año ahora por fin está creciendo, como yo por dentro, a velocidad de crucero y disipar toda duda de que quien es tal cual, ayuda y cree que es posible llega allá donde se propuso en aquel papel.

Emprender on line no es fácil, sin escaparate a pie de calle, en un mercado en que los llamados 'infoproductos' (producto de formación en formato digital, que desde donde estés puedes comprar) están por explotar es más difícil de lo que todo el mundo cree.

Pero si emprendes la vida, seas emprendedor o no desde tus valores... toda la energía que no sabes a donde te lleva porque no ves resultados, de repente empieza a retornar

Es como el faro del coche en la oscuridad, o los obstáculos justo antes de llegar donde soñaste antes de empezar a andar.

En Brasil este boom de los infoproductos llegó hace 3 años, con facturación unipersonal de millones de euros a través de venta de cursos de por ejemplo: cómo arreglar una lavadora a cómo hacer un lanzamiento digital a lo Jeff Walker. Y aquí, en España se estima, que estamos en el inicio, en 2 años será un boom!

Así que no puedo estar más feliz de vivir por fin bien de mi negocio y creciendo, ayudar a un montón de gente orientándole desde mi experiencia de trabajar horas y más horas, y tratar de que fallen menos en mi comunidad on line .

Estar viviendo de mi pasión, aprendiendo cada día, fallando y volviéndome a levantar, conciliando con mis peques y estrenando vida; que es lo que he elegido y quiero

¡Y hay días que te aseguro que no puedo más! Y pienso... que venga su padre y se las lleve unos días que no puedo más esto de ser ejemplar! Qué cuando mis hijas no paran de llorar, no se acuestan a la hora que corresponde y por tanto no puedo desconectar, pienso ¡me bajo de la vida como dice la vecina Rubia en Instagram!

Pero la mayoría de los días me siento en silencio en mi salón, y pienso y digo: ¡Gracias, Gracias Gracias! ¿Qué más se puede pedir?

Vivo de mi talento, ayudo a un montón de personas, tengo conversaciones con gente interesante y listísima, lo que me permite no parar de aprender; y estoy cómo y dónde quiero estar.

¿Y tú?... ¿Estás brillando ya o lo estás postergando?

Todos tenemos días de bajarse de la vida, pero hay que trazar ese camino de baldosas amarillas emprendiendo, siendo mujer, fastidiándola muy a menudo y riendo mientras eliges del menú de la vida, porque elegir es emprender, cogiendo un camino diferente al esperado.

Te deseo lo mejor, y cualquier cosa que te pueda ayudar escríbeme a hola@experienciar.es

