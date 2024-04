Un jamaicano habla así del acento de Murcia y esto es maravilloso

Un joven jamaicano ha hablado de una forma bien llamativa en su podcast, @theyaadmanpodcast, donde ha hecho una comparación muy inesperada.

"El acento murciano: me gusta, puedo entenderlo y me identifico con que es una persona que habla patois, que es el idioma de mi país", señala antes de explicar que ellos hablan inglés y hablan patois.

"Lo que pasa es que el patois no es un idioma escrito. No hay diccionario de patois, no hay documentos especiales de patois. Tenemos un documento que tradujimos, que es la Biblia. Tenemos la Biblia en patois", apunta.

"El patois es un idioma que tiene mucho acento, decimos palabras de forma diferente, arrastramos algunas palabras, cortamos algunas letras, como en Murcia", compara.

A su lado, una persona española señala el panocho, un habla característica de la Región de Murcia. "Lo hablas cuando eres de como lo más profundo de Murcia, por ejemplo de La Huerta, Fortuna, Llano de Brujas, Archena, Cabezo de Torres. Son como asiáticos.

En los comentarios destaca el de una usuaria que señala: "Juntar patois y murciano es algo que no vi venir 😆".