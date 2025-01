'Vetados' de la comunión en Segovia por ser homosexuales: "Se excusan en que al practicar la sodomía no podemos"

La tranquilidad en los municipios segovianos de Torrecaballeros y Basardilla se vio alterada este pasado domingo después de que se denunciara que el párroco, bajo el apoyo de la Diócesis de Segovia, había negado la comunión a dos parejas por ser homosexuales.

Primero fueron Mario Calvo y su marido, José María López, los que hicieron público que el pasado 6 de enero, después de haber acudido con sus hijos pequeños el día anterior a misa, que el cura había informado a su familia que no iban a poder participar más en la misa ni recibir la eucaristía, pero que sí que podrían seguir asistiendo a presenciar la ceremonia. Entonces, Rubén García de Andrés, el alcalde de Torrecaballeros, se solidarizó con ellos y contó que a él y a su pareja también le habían prohibido recibir la comunión.

"El domingo 5 fui a la iglesia con mi familia como he hecho siempre, participé, salí a leer y recibí la comunión, igual que siempre, pero fue al día siguiente cuando no fuimos ni yo ni mi pareja para estar con los niños cuando se lo transmitieron a mi familia. Se excusaban en que al estar casados por lo civil y practicar la sodomía no podíamos participar", afirma Calvo, que lleva casado junto a su marido desde el 2022 y que tienen dos hijos de uno y dos años que querían bautizar.

Según relata, fue un vecino del pueblo el que habló con el párroco Feliciano, que lleva medio año en el municipio, para que se lo transmitiera al obispado. Fue esta entidad la que tomó la decisión final. "Pensamos que ese vecino cortocircuitó al vernos con nuestros hijos", afirma este auxiliar de enfermería, que reitera una y otra vez que con la justificación que les han dado debería de habérselo prohibido hace, como mínimo, año y medio.

"Queremos que sean coherentes y que nos digan por qué hasta el domingo 5 podíamos ir y por qué desde ese día no. ¿Qué ha cambiado y qué ha pasado? Porque todos sabían que llevamos juntos desde 2018, casados desde 2023 y hemos estado yendo y todo normal", se queja, desmontando así el argumento que le daban de que "no tienen nada en contra de los homosexuales, pero que que es algo que está escrito hace 2000 años".

A García de Andrés el párroco, cuando le pidió explicaciones, le dijo que él y su pareja también quedaban excluidos: "Contacté con el sacerdote, que es el mismo en ambos pueblos, para decirle que me estaban llegando esas noticias y que era una barbaridad lo que habían hecho, que hay muchas personas en esa situación y que él sabía de mi situación sentimental porque nunca nos hemos escondido".

"Me ha estado dando la comunión durante todos estos meses. He formado parte del consejo arciprestal y me conocen y a pesar de todo me han dado la comunión hasta ahora sin ningún problema. Y ahora es justo cuando saca la Diócesis un comunicado de que hay que estar en una situación concreta para poder comulgar y que apoyan esta decisión", añade el representante del PSOE en Torrecaballeros, que lleva como alcalde del municipio desde 2015.

José María y Marío con sus mascotas. Imagen cedida

Además, recuerda que hace dos años unos vecinos también denunciaron su situación, ya que era celebrador de la palabra y tenía una vida activa en la parroquia, algo que ya le comunicó al párroco Feliciano cuando tomó posesión este verano.

"Le conté que hasta hace dos años era celebrador porque los párrocos me habían propuesto y el obispo, que es el que ha liado todo esto, me lo permitió. Igual que ahora, fue tras dos denuncias anónimas cuando me dijeron que tenía que dejarlo, pero me dieron la explicación de que era por motivos políticos, aunque había gente de ese entorno que me reconoció que había otras cosas, igual que ahora. En su día no lo hice público y es algo que me arrepiento ahora, pero es que esto que le han dicho a Mario Y José María me parece una aberración y una injusticia mayor", sentencia García de Andrés, que se enfada solo con comentar que el cura le dijo que "si solo fuera gay e hiciera un camino de conversión podría comulgar, pero como vivo en pareja aunque no esté casado me la tenía que prohibir".

"Por ahora no vamos a volver a esta iglesia"

Calvo no tarda ni medio segundo en confirmar que no va a aceptar la propuesta de ir a la iglesia únicamente a estar presente sin poder participar. Una decisión que, tal y como describe, es "dolorosa" porque para él ir a misa a la iglesia de San Bartolomé es una tradición familiar que lleva haciendo toda la vida.

"Es una pena porque he ido desde niño a esta iglesia, pero por ahora es la decisión que hemos tomado con mi familia. Al final que se etiquete o se señale a una familia por este motivo. delante de todo el mundo no es de recibo", asevera, avanzando que igual van a Segovia capital, donde tienen familia y donde es más difícil que les reconozcan.

Asimismo, se lamenta de que haya tenido que llegar a este extremo en un municipio tan pequeño donde a misa no van más de 15 personas. "Estas navidades éramos 12 muchos y la mitad era mi familia", informa.

De hecho, destaca que todo el pueblo les ha apoyado y que igual otros toman una decisión similar. "Hay gente que se está replanteando qué hacer", señala. Además, menciona que otros curas les han transmitido que no comparte esta decisión.

"Otros curas en Segovia han dicho que ellos sí que aceptan que participemos porque no son nadie para negar a unos feligreses la comunión. Eso es tirar piedras contra su propio tejado. Esto es que un vecino que nos vio con nuestros hijos, colapsó, lo movió al párroco y ya está", reitera Calvo, que va a seguir procesando la fe igual que hasta ahora porque .

Mismas palabras pronuncia el alcalde de Torrecaballeros, que descarta ir únicamente a ver la misa."Si no puedo comulgar no voy a ir porque se te está privando de la parte fundamental de la ceremonia. Aunque es verdad que con estas situaciones mi fe se tambalea, voy a seguir viviéndola porque soy una persona creyente y hay mucha gente en la iglesia que no tiene ningún problema con nosotros, solo que en los puesto más jerárquicos hay personas con esa creencia", se sincera el regidor, que se imagina que ahora si lo reconocen no le darán la eucaristía y si no sí.

El alcalde, ante el cambio de obispo que se va a dar este próximo sábado, también formula una pregunta clave: "¿Quién ha ordenado el comunicado, el obispo saliente, el entrante, el vicario general? ¿Quién lo ha hecho porque esto causa mucho dolor?".

"Ser homosexual no es ser ateo"

Tanto Calvo como García de Andrés dejan claro que esta denuncia ni es política ni nada parecido. Intenta desligarlo y desmentir a quién dice que lo quieren politizar.

"Ser homosexual no es ser de izquierdas y ateo. Hay gente de derechas que están casados por lo civil en matrimonios homosexuales y que van a misa y participan en la vida de la iglesia, no tiene nada que ver", aclara el alcalde, que con añade que con episodios como estos solo refuerzan el pensamiento de los que son más "dogmáticos y conservadores".

"Hay muchos cristianos practicantes en el colectivo LGTBIQ+", concluye el alcalde. Calvo hace la misma reflexión y se suma a la opinión del alcalde: "Está visto que ser homosexual es ser de izquierda puro y duro y ser ateo y no tiene porque ser así".

Por ello, van a pedir una mayor visión de la iglesia para evitar que vuelvan a salir casos como los suyos. "Somos creyentes, es una tradición familiar que me gustaría seguirla también con mis hijos y no queremos que se nos discrimine", finaliza Calva, que avanza que irán dando pasos firmes y hacia adelante.