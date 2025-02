La actriz Hunter Schafer, tras recibir un pasaporte con género masculino: "Nunca dejaré de ser trans, que jodan a esta administración"

Este viernes la actriz trans Hunter Schafer, conocida por su trabajo en Euphoria, como Jules Vaughn, ha compartido un vídeo en el que habla de que le ha llegado un nuevo pasaporte en el que la definen con el género masculino. Un acontecimiento que guarda relación con las decisiones que han tomado desde la Casa Blanca, tras la llegada de Donald Trump a la misma, relacionadas con las personas trans, a las que ha limitado los derechos.

Schafer ha contado, en los ocho minutos que dura el vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok, que su nueva documentación oficial la define como un hombre. "Hoy he tenido una dura prueba de realidad y sentí que es importante compartir con quien esté escuchando", ha empezado a relatar la joven, de 26 años. "Estoy segura de que la mayoría de nosotros recordamos que creo que el primer día de la presidencia de Trump firmó una orden ejecutiva para declarar solo dos géneros reconocidos por el estado, masculino y femenino, asignados al nacer", ha proseguido.

La intérprete ha apuntado que, como resultado de esta serie de iniciativas, "la Oficina de Asuntos Consulares ha congelado las solicitudes de pasaporte que solicitan un cambio de marcador de género o renovaciones o nuevas solicitudes con un marcador de género que difiere del género asignado al solicitante al nacer". En su caso, ha desvelado, pensó que se lo creería cuando lo viera. Y, al llegarle su nuevo pasaporte, lo ha comprobado, ha asegurado.

Ha narrado que sus marcadores de género fueron modificados en su adolescencia, en el momento en el que ella obtuvo su licencia para conducir. Desde entonces, tal y como ha relatado en el vídeo, los distintos pasaportes que ha tenido han sido femeninos; sin embargo, el año pasado, durante un viaje a Barcelona, le robaron sus pertenencias, entre ellas, el pasaporte. Y obtuvo uno de emergencia que le serviría no más de un año.

"Tan pronto como regresé a los Estados Unidos, tuve que arreglar esto y reemplazarlo con un pasaporte real", ha continuado explicando. Como ya llevó a cabo este proceso una vez antes, "ninguna parte fue diferente" esta vez, ha asegurado. "Completé todo como lo haría normalmente, puse hembra y cuando lo recogieron hoy y lo abrí, habían cambiado el marcador", ha apostillado.

A lo largo del vídeo ha incidido en que, con él, no busca generar miedo ni compasión. "No lo necesito, pero creo que vale la pena publicarlo para notar la realidad de la situación y que en realidad está sucediendo", ha asegurado. Ha reconocido su privilegio, "no solo como una mujer trans famosa o celebridad que es blanca y delgada", pero también ha apuntado estar "un poco asustada por al forma en que estas cosas se vayan implementando lentamente".

"También quiero decir que me importa un carajo que me pongan una 'M' en el pasaporte", ha apostillado Schafer. La estrella de Euphoria ha afirmado rotundamente que es un detalle que no cambia "nada" ni sobre ella ni sobre su transición; "sin embargo, hace la vida un poco más difícil", ha esgrimido. "Personalmente, creo que todavía no lo he probado, lo sabré la próxima semana cuando tenga que viajar al extranjero por primera vez con mi nuevo pasaporte", ha añadido.

"Sólo quiero decir que las personas trans son hermosas y que nunca vamos a dejar de existir", ha comenzado a concluir en la recta final del metraje. "Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso y que jodan a esta administración", ha apostillado, antes de reconocer que no tiene una respuesta sobre qué hacer al respecto. En cualquier caso, ha insistido en la importancia que ha tenido para ella compartir su situación.