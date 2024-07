Un hombre que vivió en Australia alucina con el tamaño de una serpiente hallada en Ibiza

A tan solo 80 kilómetros de la península se encuentra la maravillosa isla de Ibiza. Un destino perfecto para ir de vacaciones y disfrutar de sus calas, playas, puertos, restaurantes, locales de ocio, entre otros sitios. Sin duda es una isla con encanto donde poder relajarse y desconectar unos días.

Sin embargo, el Instituto de Estudios Ibicencos (IEE) alertó el pasado mes de mayo de un problema que es la sobrepolación de serpientes. Estos reptiles han dado más que un susto a algunos turistas y vecinos, como al australiano Ferdinando Fiore.

Fiore, vecino de la isla, estaba conduciendo su coche cuando vio a un chico que necesitaba ayuda con su vehículo. Decidió parar y bajar a ver qué necesitaba cuando se encontró con una serpiente. Todo ocurrió en Can Guasch, en el municipio de Santa Eulària. "Aparqué al lado de la carretera para bajarme a ayudar y casi la piso. No estaba muerta; no sé cuánto medía, pero era muy grande, quizá cerca de dos metros", cuenta Ferdinando al Periódico de Ibiza y Formentera.

No era la primera serpiente que vio ya que vivió durante años en Australia donde abundan dichos reptiles. Sin embargo, le sorprendió el tamaño y el lugar donde se la encontró: "Verla en mitad de la carretera sí que me sorprendió. Alguna vez había visto alguna en Ibiza, pero no con este tamaño". También mostró a los medios su preocupación con la cantidad de ofidios que hay en la isla ya que "cada vez hay más serpientes en Ibiza".