¿Puede mi perro saludar a otro si va con correa? Dos expertos piden fijarse en estos detalles

A la hora de adoptar un perro, también es imprescindible educarlo. Ir poco a poco enseñándole algunas pautas de comportamiento, como que sólo puede hacer sus necesidades en la calle, que se relacione de una determinada manera con las personas o que sepa que en casa hay una serie de normas.

Ahora, lo mismo ocurre cuando sale a pasear y se relaciona con el entorno y otros perretes. El portal web finés Kotiliesi ha informado de que el entrenador de animales Tuire Kaimio ha dado algunas pautas en este sentido.

Según él, no es "buena idea" que un perro pueda conocer a otros perros "en ningún sitio", al menos si van atados. "Si es posible conocer a otros perros libremente, por ejemplo en un parque, me aseguraría de que no se saluden con correa", ha añadido.

En cualquier caso, han puntualizado esta respuesta. La entrenadora de animales Liisa Tikka también ha atendido al sitio web. El consejo de esta consiste en establecer algunos límites a la hora de dejar saludar a otros perros para que puedan relacionarse con otros de su misma especie.

La recomendación de Tikka pasa por dar espacio a los perretes. Que no tengan este tipo de encuentros con otros animales ni cerca de un carril bici ni próximos a una carreteras, porque, en ese caso, habrá que acortar la correa y acabar con ese espacio que pide.

En cambio, una correa larga da mucha más libertad al perro. Puede moverse y olfatear con libertad a su igual. Además, se puede dotar tanto al perro como al encuentro en sí de más naturalidad.

