Alcampo descarrila con los packs sorpresa de Too Good To Go

Un nuevo contratiempo golpea a Alcampo. La cadena de supermercados francesa tiene que enfrentar a otro hándicap que ya le ha costa numerosas críticas en redes sociales por parte de sus clientes habituales.

La compañía, que se alió a Too Good To Go, empresa cuya finalidad es la de minimizar el desperdicio de comida, dejando los productos más baratos y entregándolos a sus clientes en sus domicilios, enfrenta ahora un nuevo problema, después de que muchas personas hayan denunciado que muchos de los productos llegan en malas condiciones a sus casas, o directamente "podridos".

Alcampo inició esta la alianza con Too Good To Go en 2019 con el objetivo de dar salida a los productos de sus establecimientos que se encuentran en los últimos días de consumo preferente o previos a la fecha de caducidad, pero parece que la jugada, la menos por le momento, no le está saliendo según lo esperado.

La iniciativa es de lo más encomiable y necesaria, ya que se ha calculado que el desperdicio de comida en los hogares españoles asciende a 1.339 millones de kilos/ litros de alimentos aptos para el consumo, por lo que, de media, se tiran en cada casa casi 80 kg de comida (1,3kg a la semana).

Para luchar contra este problema, surgieron empresas como la citada, que además de conseguir un beneficio económico por la labor que llevan a cabo, también tengan una labor de concienciación acerca de la importancia de no desperdiciar tales cantidades de comida.

Así, la forma de trabajar de Too Good To Go, es la de 'quedarse' todo el excedente que los supermercados y distribuirlos a los usuarios a un precio reducido. Con esta iniciativa, al final del ejercicio 2023 la empresa logró salvar y dar salida hasta 6,6 millones de packs de comida.

Críticas de los clientes y consumidores

Pero no todo es tan bonito como podría parecerlo de acuerdo con las quejas de muchos de sus consumidores, que apuntan a que, tanto la aplicación como el supermercado, no están realizando su trabajo de la mejor forma.

Según apuntan, uno de los errores cometidos por la cadena de distribución es el marcar como productos de 'fecha de caducidad próxima' a alimentos que ya se encuentran en mal estado, por lo que muchos apuntan a que Too Good To Go no estaría comprobando correctamente el estado de los productos con los que trabaja.

Ante esta situación, muchos usuarios han señalado que esta no es la finalidad de la iniciativa, y han denunciado a través de redes sociales el haber recibido productos en mal estado después de realizar pedidos desde la plataforma, en algunos cosas, aseguran, los productos llegan "directamente podridos", y apuntan a que "este no es el espíritu de no desaprovechar comida".

Las acusaciones tanto a Alcampo como a Too Good To Go se han sucedido, apuntando a la compañía francesa como la máxima responsable de estos episodios al, según apuntan algunos usuarios, etiquetar productos en mal estado como próximos a su fecha de caducidad, con el objetivo de darles salida gracias a su colaboración con Too Good To Go.

Desde la empresa de distribución informan en sus bases que "al utilizar nuestra app, ten en cuenta que nosotros no poseemos, ni controlamos, ni ofrecemos, ni gestionamos los contenidos de los 'packs sorpresas' puestos a disposición del cliente por las tiendas para su reserva. Además, tampoco somos parte en la venta de la comida que las tiendas le proporcionan en los packs sorpresas".