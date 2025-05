Un hombre señala el sabor de yogur que no hay en los supermercados de España y dice la posible razón

¿Qué pasa con la yogur de naranja? ¿Por qué no hay manera de encontrarlo en los supermercados españoles? Cuando sí es común la mermelada de naranja dulce y amarga y somos un país en el que no falta esta fruta prácticamente todo el año para elaborarlo.

Éste es el tipo de preguntas que plantea el tiktoker Luis Valmont (@luisvalmont) en un vídeo de su canal y lanza una serie de teorías intentando darles respuesta. La primera tiene que ver con el gusto de los consumidores, cosa algo extraña, ya que, como decíamos sí existen otros productos de naranja, aunque este tiktoker llama la atención sobre un detalle: "Tampoco hay muchos batidos de naranja en el mercado, pero sí haya efrescos y zumos".

Es más, Luis Valmont detalla que, como se puede comprobar en estos establecimientos, hay algunos batidos o bebidas similares, generalmente de marcas más minoritarias, que llevan trozos o mermelada de esta fruta, pero ninguno está dentro de la categoría de "yogur aromatizado".

La curiosidad ha llevado a este tiktoker, como relata, a buscar anuncios antiguos de yogures que pudieran incluir este sabor. Y los ha encontrado. Dice que década de los setenta y ochenta los había, incluso de de marcas tan conocidas como Danone o Yoplait. Además, los había tanto de naranja como, en el algún caso incluso de mandarina, como era el caso del de Chamburcy, que es la actual Nestle.

Así que al final el vídeo, Valmont concluye que, aunque no hay certezas sobre ello, la teoría más probable sobre el porqué no se encuentran estos yogures tiene que ver con que "aunque se hubiera conseguido un yogur de naranja bien aromatizado para lograr un buen sabor de naranja, los fabricantes de yogures están más preocupados por conseguir nuevos sabores con pinta de muy saludables, ya que hoy en día no sería nada atractivo sacar un yogur de toda la vida con sabor naranja".

Es decir, cuestiones del mercado, con las que hay que decir que quizás los aficionados a las mermeladas de naranja amarga, que somos muchos, no estemos de acuerdo.