Aprueban el nuevo tamaño de las maletas de mano en aviones

Seguro que alguna vez te ha ocurrido o conoces a alguien que lo ha sufrido. Estás esperando en la cola para embarcar al avión, pacientemente, a que otros pasajeros reciban el visto bueno en el control a la verificación de su billete y a la medida y pesaje de la maleta de mano. No obstante, llega el esperado turno y ¡sorpresa! Tu maletín que no te había dado problemas nunca con la aerolínea de siempre no encaja en las medidas de esta. Se trata de una cuestión, que se quiere borrar de un plumazo en Europa.

El pleno del Parlamento Europeo reclamó la pasada semana que se avance hacia normas uniformes y coherentes que unifiquen los precios que una aerolínea puede cobrar por las maletas de mano, así como las dimensiones que estas deben tener, para evitar la creación de tarifas ocultas y las dificultades a la hora de comparar precios.

El texto adoptado destaca la preocupación de los ciudadanos por las molestias que causan las normas heterogéneas sobre el equipaje de mano de las aerolíneas y considera que debe revisarse la legislación de la UE sobre los derechos de los pasajeros para ofrecer una solución.

Los eurodiputados han subrayado que la incoherencia de normas y precios del equipaje de mano de las aerolíneas genera problemas a los viajeros y lastra la comparativa de precios entre las diferentes opciones, por lo que piden normas comunes a escala de la UE.

¿Cuáles serán los siguientes pasos para avanzar hacia la homologación del tamaño del equipaje de mano?

No obstante, la resolución, procedente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, no es legalmente vinculante, mientras que la Comisión Europea, por su lado, ha iniciado ya una consulta para revisar el Reglamento de Servicios Aéreos, tal y como recoge su más reciente comunicación sobre Estrategia de Movilidad.

También se pronunció al respecto el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en su sentencia de 2014 ya dictaminó que las compañías no deberían cobrar un suplemento por equipaje de mano, siempre que este cumpla "requisitos razonables en términos de peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables".

¿Y cuáles serían las medidas definitivas del equipaje de mano en caso de salir adelante la propuesta de Estrasburgo? De momento habrá que esperar a ver qué resolución se adopta, pero cabe destacar que la recomendación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo es que este tipo de maletas no excedan las siguientes medidas: 55 cm x 35 cm x 20 cm.