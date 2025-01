Descubren la nueva trampa en los carritos de supermercados para hacerte gastar más sin enterarte

Seguro que ya no te acuerdas de la cantidad de veces que has entrado en un supermercado con la intención de comprar sólo lo imprescindible y, cuando te has querido dar cuenta, habías llenado el carrito de bolsas y paquetes que contienen productos de los que fácilmente podrías haber prescindido. Pues este tema tiene más miga de lo que te imaginas.

Resulta que un estudio realizado por expertos de la Baies Business School de Londres ha puesto de manifiesto que elegir un determinado tipo de carro frente a otro puede llevar al cliente a gastar hasta un 25% más del gasto habitual. En particular, sustituir la clásica barra horizontal que utilizamos habitualmente para empujar o tirar del carro, insertando en su lugar dos grandes anillos colocados a los lados del carro, favorecerá el trabajo de los músculos bíceps , es decir, los que intervienen en la retirada de los productos. , llevándonos a insertar un mayor número de artículos en el carrito.

No cabe duda de que parece un poco rebuscado este razonamiento pero la cuestión es que las pruebas realizadas permitieron identificar que los clientes que utilizan el carrito de compra clásico gastan una media de 26 euros. Sin embargo, quienes usan el carrito con la aplicación de anillas laterales, el precio por la compra en el supermercado registró un incremento global de 8,25 euros más de esa cantidad media que quienes utilizaron el medio de transporte habitual.

Aunque pueda parecer increíble, las conclusiones del estudio hablan por sí solas, señalan los investigadores que lo han realizado. Y ésta parece ser sólo la última estratagema utilizada por las cadenas de distribución para inducir al usuario a comprar cada vez más productos.

Uno de los secretos reside principalmente en la disposición de los productos entre los estantes. Aquellos en los que la cadena podría ganar más se colocan siempre a la altura de la cara o del torso del cliente , para que esté inmediatamente delante de él y pueda colocarlos cómodamente en el carro, sin tener que agacharse o ponerse de puntillas. En este sentido, aquellos situados en lineales de menor "accesibilidad" son aquellos en los que el supermercado espera obtener un precio más bajo.

Y se podría abrir un mundo en las secciones y pasillos dedicados al chocolate, snacks y dulces, que apuntan principalmente a atraer a los compradores más jóvenes que, por el contrario, suelen estar ubicados en los estantes más bajos , donde pueden identificarse y recogerse fácilmente incluso de los niños. También está el packaging , es decir, el marcado por colores que llaman muchísimo la atención e incluye, a menudo, personajes de dibujos animados, cómics o películas muy queridos por segmento al que se dirigen.

Es más, en los últimos años, los supermercados han perfeccionado sus técnicas de venta aprovechando precisamente nuevos descubrimientos en el campo neurológico y tecnológico. El más clásico y que todos ves a diario es el llamado "precio umbral". Y es que si prestamos atención, la gran mayoría de productos que encontramos en el mercado, no sólo en las grandes superficies, están marcados con precios como 1,99 euros, 10,99 euros, etcétera., lo que lleva a nuestra mente a interpretar el precio por la cifra redonda hacia abajo, dejando de lado los céntimos que, sin embargo, inevitablemente aumentan el precio prácticamente un euro más. Y euro a euro, la recaudación del comercio es mucho más elevada.

Pero están también las famosas promociones 3×2 , que en realidad indican exclusivamente un 33% de descuento en los productos indicados. Pero lo que pensamos al momento es que esta oferta nos garantiza la posibilidad de llevarnos a casa 3 productos, pagar solo 2 y llevarnos 1 de regalo. Y de gratis nada, es una rebaja en productos quizás con fecha de caducidad cercana o que están en promoción por alguna razón que le interesa al comercio, por ejemplo, que va a cambiar la oferta de ese producto a otra marca o cuestiones relacionadas con las oportunidades de rebaja que les ofrecen las empresas productoras o distribuidoras al comprar más cantidad de sus productos.