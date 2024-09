El motivo de peso por el que debes rociar tu colchón con alcohol

El alcohol es fundamental para desinfectar, desde heridas a diferentes tipos de objetos de nuestra casa. Lo vimos claramente en la pandemia del Covid-19 con el gel hidroalcohólico que nos echábamos a todas horas para evitar el contagio. Pero también es un producto perfecto para eliminar o evitar los ácaros y las chinches en nuestro colchón, según aconsejan los expertos en este tipo de plagas.

Simplemente hay que poner un poco de alcohol en un pulverizador, si quieres rebajado con un poco de agua, y rociar el colchón por todas partes. Después déjalo secar completamente y repítelo cada ciertos meses. Los expertos en plagas aseguran que es un remedio eficaz para mantener alejados de tu cama a todo tipo de bichos indeseados.

Otras aplicaciones desinfectantes del alcohol son, en primer lugar, como mencionábamos, su uso para la desinfección de las manos. Los expertos aconsejan que te preparares tu propio desinfectante de manos mezclando tres partes de alcohol y una de gel de aloe vera. Y puedes añadir algunos aceites esenciales si quieres aromatizarlo. Incluso es útil para llevarlo en el coche para aplicárnoslo después de echar gasolina o de tocar algún objeto metálico.

También en útil para calmar los dolores corporales. Si frotas un poco de alcohol sobre la piel donde te duela, éste llevará la sangre a la superficie de la piel para refrescar y relajar los músculos. Si no tienes ninguna herida en la zona, no te dolerá nada y si tienes alguna pequeña, la desinfectará, aunque te cause un poco de picor. Eso sí, no te lo apliques sin una supervisión médica, advierten los mismo expertos, si es una zona en la que tienes alguna herida grande, que pueda ser grave.

Y, finalmente, el alcohol también se puede usar para desinfectar un montón de productos de uso cotidiano, de belleza, por ejemplo, o como ambientador. Por ejemplo, para limpiar periódicamente las brochas que usas para el maquillaje, rocíalas con una cuchara de alcohol y deja que se sequen. También es una forma eficaz de acabar con el mal olor, por ejemplo, de los zapatos, rociando su interior con un poco y dejándolo secar al sol, o para desinfectar tus gafas.

Como última curiosidad, puedes también crear tu propio ambientador desinfectante casero con alcohol. Para ello, mezcla una taza de alcohol y 10-15 gotas de aceite esencial. Viértelo en un pulverizador y espárcelo por el aire como un ambientador casero. Ayuda a repeler las moscas y ahuyenta a otros insectos. Además, si tienes una zona en la hay moscas, pulverízala con una capa de alcohol, lo que las eliminará y evitará que vuelvan.