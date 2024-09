El restaurante de carretera que es parada obligatoria si vas a Galicia, según los camioneros

Nadie conoce mejor las carreteras de España como los camioneros. Esos profesionales que se pasan gran parte de su vida de ruta, recorriendo largas distancias y parando en distintos lugares para descansar y comer. Su experiencia diaria en las autopistas les permite identificar rápidamente cuáles son las mejores paradas, tanto por la calidad de la comida como por la comodidad y seguridad del lugar.

Aprovechando este talento que han desarrollado nació ‘El camionero recomienda’, un blog de Wtransnet donde estos conductores valoran los distintos restaurantes de carretera para que otros viajeros puedan saber cuáles son los mejores establecimientos en calidad-precio. De esta forma, han elaborado un mapa de casi 200 bares de nuestro país ideales para hacer un descanso si nos encontramos en un viaje largo.

En verano, uno de los viajes más recurrentes por miles de conductores es a Galicia, un destino perfecto para huir del sofocante calor. En esta línea, uno de los restaurantes mejor valorados del blog se encuentra de camino a las tierras del norte. Un establecimiento no solo popular por su excelente servicio gastronómico, sino también porque su cocina no cierra nunca. En definitiva, un bar de carretera que no te puedes perder si vas de camino al norte de España.

Platos típicos leoneses

Se trata de La Hacienda, un mítico restaurante situado en La Bañeza (León) a medio camino entre Madrid y A Coruña. Más concretamente, se encuentra en la salida 303 de la Autovía A-6 con destino a Galicia. Es un negocio familiar que lleva en marcha desde 1940 y ofrece un ambiente acogedor perfecto para descansar y reponer fuerzas en mitad del exhausto camino por carretera.

Cuenta con un comedor para 130 personas y un salón para 500 personas que abre todos los días. Además, su cocina nunca cierra, por lo que da igual a qué hora decidas parar en este emblemático establecimiento, siempre vas a poder disfrutar de una rica comida tradicional que no deja indiferente a nadie. Entre su variada carta, podemos encontrar un menú del día por apenas 12 euros, una opción más que asequible.

No obstante, también cuenta con otro tipo de comidas tradicionales de la gastronomía leonesa, con platos populares como el mítico lechazo al horno, las ancas de rana, el bacalao Valderas o las alubias estofadas. También cuenta con postres caseros que ponen la guinda perfecta al menú degustación. Además, hay un gran aparcamiento con cámaras de seguridad, por lo que tu vehículo siempre va a estar bien vigilado mientras descansas en este encantador restaurante.

Por todo ello, este bar de carretera es una parada obligatoria si vas de camino al norte y quieres descansar en algún local que inspire confianza. Se trata de un gran conocido de turistas y camioneros que destaca por su excelente servicio y envidiable gastronomía. Eso sí, debido a la fama que está ganando últimamente puede llegar a estar lleno en horas punta en festivos, puentes o durante la temporada estival.