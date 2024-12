Intenta demostrar la estafa de la que todos hablan en un supermercado Carrefour y le sale el tiro por la culata: "No te inventes timos"

Los bulos están a la orden del día en Internet, sobre todo, en redes sociales. Un nuevo vídeo de TikTok se ha viralizado después de que un usuario denunciara una supuesta estafa de la cadena de supermercados Carrefour, que, finalmente, resultó ser falsa.

"Vamos a explicar cómo os estafan muy fácilmente", comienzan en este post de la red social. A continuación, depositan una calabaza en el peso de la frutería de un supermercado. "Vemos que son 982 gramos, ¿no?", cuestiona. Quita un plástico de protección que recubre el peso por cuestiones de higiene y vuelve a pesar la verdura. "¿Ves cómo os están engañando? Ahora pesa 130 gramos. Cuidado".

"Por cada persona; suponiendo que viene al supermercado dos veces en semana, pues se están llevando una buena pasta", concluyen los difusores del vídeo, que ha llegado a alcanzar los 2.238 Megusta.

La publicación ha provocado un aluvión de comentarios críticos. "Qué ignorante, este plástico está destarado, no inventéis estafas, que no hay ninguna. No hagáis vídeos así, sólo demuestra vuestra mala fe", comenta, aparentemente molesto, uno de los usuarios. "La báscula ya tiene la tara de plástico protector. Cuando lo quitas, se ve como aparece error en la pantalla. No es ninguna prueba concluyente. Si tan seguro estás prueba otra báscula en tu casa", dice otro.