Portugal viene a rescate de los españoles con el trucazo para dejar tu tostadora como nueva

Puede que no todo el mundo lo haga, pero la realidad es que una inmensa mayoría jamás ha fregado o lavado su tostadora. El primer paso es reconocerlo. No pasa nada. De hecho, es posible que la mayoría de esa mayoría no lo haga porque ni siquiera sepa la mejor manera de mantenerla limpia. Por suerte, hay truco.

Ese truco lo cuentan en el medio portugués Noticias Ao Minuto, y no se refieren únicamente a quitar el cajón inferior para las migas, no, sino a la totalidad de la tostadora.

Vayamos al cómo. Solo se necesitan un par de ingredientes. La cosa sería la siguiente. Coge un paño de microfibra, échale por encima un poco de vinagre limpiador y luego un poco de limón. Una vez hecho, mete el trapo en la tostadora. De esta manera, podrás eliminar las manchas y el óxido. ¿Fácil, no? Hasta quitas el olor que pueda haber.