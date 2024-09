Uno de los menús más largos de España se sirve en este restaurante de Zaragoza

España es un país con una riqueza gastronómica que se extiende por cada rincón de su geografía, convirtiéndose en un imán para turistas de todo el mundo. Su cocina es un reflejo de su diversidad cultural que se manifiesta en platos emblemáticos como la paella, el jamón ibérico o la tortilla de patatas. Cada región tiene su propia identidad culinaria siendo un motor clave para el turismo, atrayendo a viajeros de todo el mundo.

Ahora bien, en un mundo donde la gastronomía está en constante innovación y cada vez surgen más técnicas de vanguardia es necesario que hasta los negocios más tradicionales también se reinventen. En este sentido, hay un local en Aragón que destaca por ofrecer un menú novedoso y diferente que le hace destacar en la carrera gastronómica nacional. Se trata de ‘El Mesón de los 20 platos’, un restaurante ubicado en Almonacid de la Sierra, en la provincia de Zaragoza.

¿Y qué tiene de especial con respecto a otros? Este mesón aragonés ofrece al cliente uno de los menús más largos y grandes de España, ya que está compuesto por casi 30 platos y su precio es de los 29 euros. Un precio más que asequible para la cantidad ingente de platos que parecen no terminar de salir de los fogones. Este menú se lleva sirviendo desde hace décadas y es solo apto para los estómagos más fuertes y sin fondo.

¿De qué se compone?

Para conocer más acerca de este curioso menú, el influencer Pablo Cabezali (@cenandoconpablo) se ha trasladado hasta el restaurante para experimentar en primera persona este desafío gastronómico. El creador de contenido es conocido por compartir con sus seguidores vídeos sobre una gran variedad de comidas y restaurantes, siempre aportando su más sincera opinión acerca de los productos degustados.

“Es imposible terminárselos. Nadie ha podido hacerlo y yo tampoco”, asegura Pablo acerca de la infinidad de platos que se ofrecen en este popular mesón. Sopa, cocido, judías blancas y menestra de verduras son algunos de los platos que abren este menú. Un recital gastronómico que es seguido por otras delicias culinarias típicas de otras partes de España como la paella, los huevos cocidos con mayonesa o las croquetas.

Los platos que más gustaron a Pablo sin duda fueron los pimientos verdes, la morcilla, los calamares, el pavo a la miel, el conejo a la hierba, el albondigón y los calamares, coronándose como los mejores de todo el menú de degustación. “He echado en falta algo más tradicional como unas natillas”, decía sobre los postres cerrando así a su vídeo.

En definitiva, un menú que no deja indiferente a nadie y al que tan solo unos pocos son capaces de llegar hasta los postres. Una experiencia disponible por el módico precio de 29 euros, además del reto de no morir en el intento. No obstante, según informa Google, este mesón se encuentra cerrado temporalmente, por lo que tendremos que esperar a futuras noticias sobre su nueva apertura para poder probar este gran menú.