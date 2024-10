Adele ve a Céline Dion entre su público y la reacción de ambas revela más que admiración mutua

Los últimos conciertos de Adele están dejando para la posteridad momentos de lo más entrañables. El pasado mes de agosto volvió a los escenarios y en el primero de los espectáculos que concedió en Múnich la propia artista fue la que se emocionó mientras cantaba Someone like you.

En la misma ciudad alemana, días después, confesó al mundo que estaba comprometida. Ahora, en Las Vegas, ha vuelto a protagonizar otro momentazo en mitad de otro de sus espectáculos. Esta vez, sin embargo, no estaba sola.

Mientras la intérprete de Rolling in the Deep se pasea entre el público presente en su show. En una de las gradas se encontraba la también cantante Céline Dion. Ambas se fundieron en un profundo abrazo que ha terminado con ambas entre lágrimas de emoción.

En redes este encuentro ha traído revuelo. Varios usuarios han señalado que se trata de una interacción de lo más "sentimental". "¡Son como madre e hija!", ha opinado otro internauta.

También los ha habido que se han referido a la reacción del público, que se ha deshecho en aplausos ante lo tierno de la imagen.