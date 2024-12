Aliquindoi, madrear o patatillas: las palabras que nos gustaría que entraran en el diccionario de la RAE

Desde 1973, la Real Academia Española cumple con la famosa misión de su lema: Limpia, fija y da esplendor. Es decir, quitar lo que sobra y plasmar "las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza".

Para ello, periódicamente actualiza su Diccionario, que en su próxima edición —la 24ª, prevista para otoño de 2026— tendrá más de 4.000 modificaciones, entre enmiendas y adiciones.

'Dana’, 'espóiler', 'teletrabajar', 'wasabi', 'zona de confort', 'capoeira', 'indie' o 'microbioma' son sólo algunos ejemplos de los muchos nuevos términos que pasarán a figurar entre sus páginas (y versión digital), según ha informado este martes la institución. "A partir de 2026 vamos a abrir las costuras del diccionario, las entradas se pueden multiplicar e incorporar léxico que no ha figurado nunca, quizá se llegue al doble de las que tenemos ahora", ha recalcado en rueda de prensa su director, Santiago Muñoz Machado.

De cara al futuro, en la redacción de El HuffPost nos hemos preguntado cuáles son las palabras y conceptos que nos encantaría encontrar entre sus páginas. Tras hacer una lluvia de ideas (esta acepción sí está recogida, brainstorming aún no), nos han salido propuestas de todo tipo para los Académicos, desde términos usados en el día a día hasta palabros heredados de las madres, pasando por localismos y extranjerismos. Al fin y al cabo, si almóndiga, perreo o amigovio tienen su hueco, por qué no soñar con nuestro propio diccionario:

Aliquindoi

Estar atento, vigilante, al quite. Porque aunque malagueños y gaditanos ya la usan, toda España debería hacerlo. No hay mayor economía del lenguaje que unir en una sola palabra que suena a 'alioli' con un anglicismo como era ese 'look and do it' que gritaban los marineros británicos a los estibadores andaluces. Marina Prats

Antifrión o antifriona

Dícese de la persona que recibe a otra en su residencia o sede habitual, pero con tal desabrimiento o malaje que es mejor no aceptar su invitación. Carmen Rengel

Boomer

Persona nacida entre los 40 y los 60 cuyas dotes tecnológicas brillan por su ausencia. Se usa como término despectivo para decirle a una persona que su tiempo ya pasó. Ejemplo: "Ok, boomer". Javier Hernández

Charnaque o Chaznaque

Se trata de una palabra muy típica en la provincia de Jaén. Hace referencia a un espacio pequeño utilizado generalmente como almacen y con cierto desorden. Miguel Fernández Molina

Cringe

Es un anglicismo y significa vergüenza ajena. Ya toca que la pongan en el diccionario como si fuera española también. Carlos García

Fomo (Fear of missing out)

Ese miedo de perderte los momentos que hace que te animes a todos los planes y a todas las cosas solo por el hecho de no sentir que te pierdes nada. Ejemplo: "Me invitaron al concierto de un grupo que no conocía pero me daba fomo no ir". Aurora Pascual

Madrear

Dicho de una mujer que arrasa con todo, triunfa en todo lo que hace y está dispuesta a comerse el mundo. Aitana Villegas

Mutear

Término cada vez más extendido para referirse a la acción de silenciar aparatos electrónicos como televisores o teléfonos móviles. Rafael Gómez

Patatillas

Puede que en la Península os preguntéis si son los más pequeños de la casa los que les ponen nombre a las cosas en Baleares, pero nada más lejos de la realidad. Resulta que el término 'patatilla' es el común y normalizado en el archipiélago balear para referirse a las patatas de bolsa. Tanto es así que cuando prácticamente todos los baleáricos salen de la isla, se quedan tremendamente sorprendidos al ver que nadie más se refiere así a este snack. Sí, tienen que adaptarse para ir al súper. Alba Rodríguez Morales

PEC

Acrónimo de "por el culo". Se usa para expresar la acción de que te gusta algo, sustituible a 'me encanta'. Por ejemplo: El Burrito Sabanero de David Bisbal me encanta. El Burrito Sabanero de David Bisbal me lo meto por el culo. José Manuel Sánchez

PSOEizado

Dícese cuando el PSOE tiene funciones de Gobierno y promete acciones progresistas que luego no son tales. Por ejemplo, insistir en la problemática de la vivienda pero no ejecutar medidas eficaces para contener los precios. O abanderar la causa del colectivo LGTBIQ+ para luego borrar en su ponencia marco todo lo representativo de lo queer. Habituales socios del PSOE, como Sumar o Podemos, acostumbran a ser víctimas de este fenómeno, aunque también se extiende a fuerzas independentistas como ERC, Bildu o Junts. Javier Escartín

Random

A pesar de que random es un anglicismo que se puede sustituir por su sinónimo en castellano, aleatorio, se trata de una palabra que ya forma parte del lenguaje coloquial de varias generaciones para describir todo tipo de situaciones. En 2021, la RAE aseguró que tenía constancia de ella y se documentaba en el Corpus del Español del Siglo XXI, por lo que no sería extraño que la Academia pudiera incluirla en el diccionario varios años después, ya que su uso ha seguido creciendo. Uxía Prieto

Reseso

En Galicia, se aplica al pan: pan reseso. Es un estado intermedio entre el pan fresco y el pan duro. No llega a estar como el recién comprado, pero sirve para algo más que el duro. Rodrigo Carretero

Resoñación

Soñar lo onírico. Convertir en un nuevo sueño lo que ya es onírico de por sí. Laura Riestra

Bonus:

Huffear

Tener una mirada propia, original, crítica y divertida sobre la realidad, unida a la habilidad de saber transmitirla.