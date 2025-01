Chanel y su sonada ausencia en el Benidorm Fest: historia de una ruptura

Tres años después, nadie puede olvidar el paso de Chanel por el Benidorm Fest. La cantante de origen cubano se alzó en 2022 con la victoria entre críticas por haber batido a rivales como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras gracias, principalmente, al apoyo del jurado. Y es que su propuesta sólo fue respaldada por el 4% de los votos del público frente al más del 70% del grupo femenino gallego o el 18% de la creadora del Ay, mamá. Una circunstancia que desató una tormenta de titulares y protestas por el supuesto favoritismo de RTVE hacia su candidatura. "Me he borrado el twitter por todo el 'hate' -odio- que estoy recibiendo", dijo en la rueda de prensa del día siguiente a su victoria.

Los ataques contra ella fueron feroces y difíciles de digerir para una joven que apenas semanas antes era una artista casi desconocida que se había granjeado una óptima carrera en el mundo de los musicales. El Benidorm Fest fue su primera actuación en televisión, aunque por su profesionalidad y buen hacer sobre el escenario no lo pareciera. Chanel supo enamorar a la cámara y demostró que se puede bailar y cantar a la vez sin renunciar a una buena interpretación vocal.

Pese a las críticas, la candidatura gustó mucho entre el eurofán internacional. Tanto es así que empezó a posicionarse entre las favoritas para ganar Eurovisión. El 14 de mayo de 2022, en Turín (Italia), Chanel lograba un histórico tercer puesto tras una magistral actuación de su SloMo. Su medalla de bronce supuso el mejor resultado para España en el festival en los últimos 27 años.

Pese a no conquistar la victoria, Chanel volvió a nuestro país erigida como una estrella. Sony no dudó en ficharla para empezar una colaboración que se materializó en un disco - ¡Agua! - de escaso éxito y alguna colaboración muy fructífera, como el Clavaíto que cantó a dúo con Abraham Mateo.

En paralelo, la colaboración con RTVE se mantuvo durante el Mundial que aquel año se celebró en Qatar. Chanel fue la encargada de poner voz a la canción oficial de la cadena para dicho evento. Se trataba de Toke, un sucedáneo de SloMo que pasó sin pena ni gloria pese a su masiva difusión.

Poco después, Chanel era confirmada como miembro del jurado de Cover Night, un programa de nuevos talentos de la música que se estrenó en marzo de 2023 y que apenas contó con 600.000 espectadores de media. Dos meses antes, la cantante rechazó actuar en la segunda edición del Benidorm Fest como vigente ganadora. "Es el momento de los artistas que están compitiendo", señaló ante las críticas de los eurofans. En la ciudad alicantina, Chanel apareció, entregó el trofeo a Blanca Paloma y se marchó sin cantar en aquel escenario que la descubrió.

Desde entonces, las apariciones de Chanel en RTVE han sido mínimas. En mayo del año pasado, casi como una excepción, fue protagonista del programa La matemática del Espejo de Carlos del Amor, donde rememoró su polémica victoria en el Benidorm Fest. Sin embargo, Chanel no ha vuelto a estar presente en la preselección para Eurovisión. Ni siquiera el año pasado cuando Abraham Mateo cantó Clavaíto como artista invitado en la final. Algo que molestó a la artista. "Se canta Clavaíto en Benidorm Fest sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí por supuesto", dijo en redes sociales. A preguntas de los periodistas, RTVE respondió que Chanel había sido invitada aquel año a participar en los "actos" del Benidorm Fest, pero no concretó qué papel se le propuso.

Este año, de nuevo, Chanel está "desaparecida". Su ausencia destaca todavía más al conocerse que Rigoberta Bandini, segunda clasificada de su edición, actuará como invitada en la final de este sábado. Igualmente, estos días, las otras dos ganadoras del concurso - Blanca Paloma y Nebulossa - han participado en algunos de los eventos paralelos organizados por RTVE en la turística ciudad alicantina.

Pero, ¿por qué no está Chanel? Inés Hernand, presentadora del programa este año, aseguró el pasado sábado en la alfombra roja de los Premios Feroz que le parecía "fatal" la "decisión" de que Chanel no estuviera en la final, aunque sin concretar de quién era la responsabilidad. "Chanel ha tenido unas idas y venidas... Creo que la chica se merecía otro lugar distinto", se limitó a señalar.