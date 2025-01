Daniela Blasco: "Sé que hay expectativas ante mi actuación en Benidorm Fest, pero estoy preparando un show que lo merece"

Tiene sólo 19 años, pero Daniela Blasco (Palma de Mallorca, 2005) está preparada para dar el campanazo en Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión. Aunque es la benjamina de la competición, la mallorquina ha vivido desde niña un ascenso progresivo en su carrera sobre los escenarios, formándose en academias internacionales como en Los Ángeles. Con sólo 11 años, por ejemplo, fue bailarina en un concierto de Justin Bieber en Madrid.

Su destreza en la pista de baile y su carisma la convirtieron pronto en carne de redes sociales. En la actualidad, más de dos millones de usuarios siguen su cuenta en TikTok. Sin embargo, Daniela reniega de la etiqueta de influencer porque su objetivo es vivir de la música.

En Benidorm Fest cantará (y bailará) Uh Na Na, una propuesta disruptiva que mezcla ritmos de hip hop, R&B, reguetón y electrónica. Los eurofans la sitúan como la posible gran sorpresa del concurso. De momento, el videoclip acumula miles y miles de reproducciones en apenas unos días. "Sé que hay mucha expectativa ante mi candidatura, pero estoy preparando un show que lo merece", cuenta para El HuffPost.

- Esta conversación la estamos teniendo un día después de que hayas publicado el videoclip de Uh Na Na. Llevas, hasta el momento, 44.000 visualizaciones en menos de 24 horas. ¿Te sorprende esta cifra?

- ¡Qué fuerte! Me sorprende mucho. Estoy flipando porque está teniendo un recibimiento increíble. Cada vez que entro en Youtube veo que el número de visualizaciones sube y sube...

- ¿Esto te da ánimos de cara a tu participación en el Benidorm Fest?

- Sobre todo me da mucha confianza. Me siento acogida y satisfecha porque la gente está siendo muy buena conmigo desde que inicié esta aventura.

- Podemos decir que la canción pasó algo inadvertida cuando se publicó en diciembre, pero que poco a poco ha ido cogiendo mucha fuerza. ¿Eso te mete más presión de cara a tu actuación?

- Es verdad que hay mucha expectativa ante mi candidatura, pero estoy preparando un show que lo merece.

- ¿Va a hacer Daniela Blasco un nuevo chanelazo en el Benidorm Fest?

- Bueno, ambas propuestas son muy distintas entre sí. Mi canción es más urbana que lo que fue SloMo. La única similitud entre Chanel y yo es que ambas bailamos mucho durante el show y que, eso, requiere mucho fondo físico. Pero a mí no me parece mal que me comparen con ella. De hecho, es un honor porque es una mujer llena de talento.

- No eres la única que promete un potente show este año. Carla Frigo, J Kbello, Mel Ömana o la propia Melody ya han advertido de que el baile será parte fundamental de sus respectiva actuaciones. ¿Cómo te vas a diferenciar de ellos?

- No quiero dar pistas, pero es un show muy energético y muy dinámico. Con muchos cambios. Mi coreófrago ha sido Manu Pavón y yo he aportado cositas al baile porque soy muy autoexigente y muy meticulosa con todas mis cosas.

- Lo cierto es que tu canción mezcla hip hop, R&B, reguetón, algo de electrónica... ¿En qué género se mueve como pez en el agua Daniela Blasco?

- En urbano. Es verdad que quiero probar el pop, pero siempre tirando hacia este estilo. Hay muy poca gente en España que lo hace, y eso es muy yo.

- ¿Y reguetón?

- Para el Benidorm Fest no quería hacer una canción de reguetón tal cual. Quería hacer una canción muy loca, muy nueva y muy fresca.

- Ya sabes que es un género muy criticado. Dani Martín, por ejemplo, le dedicó hace poco una canción muy destructiva.

- Yo defiendo el reguetón a muerte. Es verdad que algunas letras son un poco extremas, pero me parece un género muy guay. Yo me paso los días escuchando reguetón, no te voy a mentir.

- Con sólo 11 añitos fuiste bailarina de Justin Bieber en un concierto que el cantante hizo en Madrid. ¿Esta experiencia te permite encarar el Benidorm Fest con más seguridad?

- Totalmente. Yo he dedicado muchos años a la danza y he estado siempre expuesta a escenarios. Yo en la vida normal soy muy tímida e introvertida, pero en el escenario me transformo y me crezco. Se me va toda esa vergüenza que tengo en mi día a día.

- También eres muy popular en redes sociales, con miles de seguidores en TikTok e Instagram. ¿Cómo sabes separar la Daniela Blasco cantante de la Daniela Blasco influencer? ¿Te preocupa que la segunda tenga más protagonismo que la primera?

- Bueno, en mis redes sociales siempre subo mis bailes. No tanto mi vida como una influencer. Al final, TikTok o Instagram son canales para promocionar mi música y cada vez está más normalizado. Yo veo a muchos artistas, que antes apenas usaban las redes sociales, subir ahora TikToks muy randoms... (ríe).

- Lo cierto es que cada vez estás ganando más peso como artista. ¿Te lo ha puesto difícil hasta ahora la industria de la música?

- Yo, por ahora, soy una artista emergente y no he tenido mucha experiencia en la industria. La gente con la que me he topado hasta ahora ha sido muy buena conmigo y me he sentido muy bien. Quizá es porque tengo un muy buen equipo detrás y me protege. Son como mi familia.