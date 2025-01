De Dua Lipa a 'The Brutalist', pasando por lo nuevo de 'Juego de Tronos' o 'Superman': la cultura que viene en 2025

Si este final de año ha venido cargado de cultura, de estrenos en cines como Mufasa, Wicked o Gladiator II o grandes conciertos como el de Paul McCartney o Ana Mena, lo que viene para 2025 no va a ser menos.

Numerosas cintas que apuntan en la carrera para los Oscar se estrenarán en el primer trimestre de 2025 como son The Brutalist, Babygirl o María Callas, pero también habrá hueco para quedarse en el sofá con el regreso de series esperadas como Miércoles, Stranger Things o The Last of Us.

A nivel musical, este 2025 se prevé movido con la llegada a España de giras internacionales como la de Dua Lipa o Imagine Dragons y grandes conciertos de artistas nacionales como Quevedo, Arde Bogotá o la despedida de los escenarios de Joaquín Sabina.

Para los amantes de los libros también se prevé un año intenso, con regresos a las librerías de nombres como Isabel Allende, Stephen King, Mario Vargas Llosa o Jon Fosse.

Para no perderte nada, y empezar el año nuevo con buen pie, consulta a continuación el calendario cultural para este próximo 2025.

Cine: de The Brutalist a Superman pasando por Blancanieves

Las carteleras llegan cargadas de estrenos desde el mes de enero para el que se han anunciado estrenos esperados como Queer, Babygirl o The Brutalist, la segunda cinta con más nominaciones a los Globos de Oro. Será un año en el que los biopics estarán de nuevo a la orden del día, especialmente en el ámbito musical, ya que llegarán a los cines las adaptaciones de la vida de María Callas –con la que Angelina Jolie busca su nominación al Oscar–, la de Bob Dylan al que dará vida Timothée Chalamet en A complete unkown o Michael, que abordará la vida de Michael Jackson de la mano de su sobrino.

También habrá hueco para las superproducciones de Marvel y DC con el regreso de Superman y de Capitán América y para una nueva entrega de la saga Avatar, Avatar: Fire and Ash, que llegará a las salas en el mes de diciembre. Así como nuevas entregas de las adaptaciones en live action de Disney como Blancanieves y Lilo & Stitch.

Queer, 1 de enero

La cinta de Luca Gudagnino, que recibió una ovación de cerca de 10 minutos en el Festival de Venecia, narra la vida de William Lee (Daniel Craig), un expatriado estadounidense de unos 50 años que pasa sus días solo en Ciudad de México relacionándose únicamente con una pequeña comunidad de su país. Hasta que aparece Eugene (Drew Starkey), un joven estudiante con el podrá intimar.

Heretic, 3 de enero

Hugh Grant se pone al frente de este "hereje" que recibe a tres misioneras en su casa cuando estas iban predicando. Su personalidad diabólica harán que la noche se convierta en un auténtico juego del gato y el ratón terrorífico.

Babygirl, 17 de enero

En esta cinta de alto contenido sexual, Romy (Nicole Kidman) es una alta ejecutiva que inicia inicia una aventura de roles y poder con su becario, Samuel (Harris Dickinson). Todo ello a espaldas de su marido Jacob (Antonio Banderas) en un camino por lograr su libertad sexual.

The brutalist, 24 de enero

Adrien Brody se pone en la piel de László Toth, un visionario arquitecto judío húngaro que huye a EEUU de la Europa de posguerra junto a su mujer Erszebét (Felicity Jones) buscando el llamado "sueño americano". Allí tendrá que hacer frente a un misterioso y rico empresario que cambiará su vida.

María Callas, 7 de febrero

En este biopic de Pablo Larraín, Angelina Jolie ha cosechado grandes aplausos de la crítica que llegan a calificarlo como "el mejor papel de su carrera". Jolie se pone en la piel de la icónica soprano griega, concretamente en su trágica última etapa en los años 70 en París.

Capitán América: Brave New World, 14 de febrero

La cuarta cinta de la franquicia de Capitán América Sam, a quien da vida Anthony Mackie, se encuentra en el centro de un incidente internacional y debe trabajar para detener a los autores intelectuales detrás del mismo.

A complete unkown, 28 de febrero

Llega a los cines uno de los biopics más esperados de la temporada: Timothée Chalamet encarna a un joven Bob Dylan que trata de hacerse hueco como cantante de folk en Nueva York en los años 60. La cinta aborda el ascenso meteórico de uno de los compositores más reconocidos de todos los tiempos, desde que empezó a llenar pequeñas salas a su actuación en el Newport Folk Festival.

Blancanieves, 21 de marzo

Rachel Zegler como Blancanieves y Gal Gadot como la malvada bruja reviven en live action este clásico de Disney, una de las adaptaciones más esperadas de la franquicia de animación. A pesar de que se mantiene buena parte de la cinta clásica, se espera que se introduzcan nuevos personajes y nuevas canciones, como la presentada en el tráiler.

Alto Knights, 21 de marzo

Robert De Niro vuelve a sumergirse en la mafia, esta vez por partida doble. En esta cinta encarna a dos personajes: Vito Genovese y Frank Costello, un par de italoamericanos que dirigen dos familias criminales separadas y enemigas a mediados del siglo XX.

Una película de Minecraft, 4 de abril

Para los fans de esta saga de videojuegos para toda la familia llega esta cinta en la que Jack Black y Jason Momoa serán algunos de los personajes de este universo "cuadrado" construido con bloques en el que tendrán que enfrentarse a las criaturas propias de este universo como piglins y creepers.

Mickey 17, 18 de abril

Dirigida por Bong Joon-ho, director de Parásitos, esta cinta de ciencia ficción basada en la novela de Edward Ashton, aborda las peripecias de Mickey 17 (Robert Pattinson), un robot enviado a morir a un planeta helado, que se niega a morir y acaba conviviendo con su sucesor.

Misión: Imposible - Sentencia final, 23 de mayo

En la octava entrega de la saga protagonizada por Tom Cruise, el agente Ethan Hunt deberá enfrentarse a los nuevos peligros que amenazan a él y al resto de su equipo.

Lilo&Stitch, 23 de mayo

La adaptación de live action de esta cinta de Disney llegará a los cines en mayo, por el momento lo único que se ha dejado ver son las primeras imágenes del adorable alienígena, originalmente llamado experimento 626.

Ballerina, 6 de junio

Este spin off de la saga John Wick protagonizado por Ana de Armas narra la vida de Eve Macarro una asesina que busca venganza tras la muerte de su padre.

Cómo entrenar a tu dragón, 13 de junio

Las aventuras del vikingo Hipo y su dragón Furia Nocturna Desdentao vuelven a la gran pantalla en esta ocasión en un filme de acción real con Nico Parker y Gerard Butler entre sus protagonistas.

Elio, 13 de junio

El estreno del año de Pixar llega de la mano de Elio, un niño de 11 años obsesionado con los aliens y las abducciones que lucha por encajar hasta que es elegido por un grupo de extraterrestres como embajador galáctico de la Tierra.

M3gan 2.0, 27 de junio

La secuela de la cinta de terror estrenada en 2023 por el momento no tiene argumento conocido, pero volverá a estar protagonizada por Allison Williams, que dará vida a la robótica muñeca diabólica generada con IA.

F1, 27 de junio

Brad Pitta da vida a Sonny Hayes, un piloto de Fórmula 1 popular en los años 90 venido a menos tras un accidente que es llamado por un antiguo amigo (Javier Bardem) para que vuelva a la F1 para ejercer de mentor de un joven piloto, Damson Idris. La cinta ha sido grabada junto a pilotos reales como Lewis Hamilton en el transcurso de varios grandes premios.

Jurassic World: El renacer, 2 de julio

Zora (Scarlett Johansson) vuelve a dirigir un equipo para tratar de conseguir material genético de tres dinosaurios. Sin embargo, su encuentro con una familia en una isla donde quedan atrapados cambiará todo.

Superman, 11 de julio

El héroe por excelencia de DC se pone bajo la batuta del polémico James Gunn. En esta ocasión David Corenswet se enfundará el traje de Clark Kent para explorar su herencia kryptoniana y la reconcilicación con su familia humana adoptiva en Smallville.

The Battle of Baktan Cross, 8 de agosto

El nuevo proyecto de Paul Thomas Anderson llega con un gran secretismo. Se deconoce el argumento y, por el momento, tampoco ha presentado tráiler. Solo se sabe que la protagonizarán Leonardo DiCarpio, Regina Hall, Sean Penn o Alana Haim, entre otros y que se tratará del filme más "comercial" del autor.

The Bride!, 26 de septiembre

En este remake de La novia de Frankestein con toques de musical a cargo de Maggie Gyllenhaal aborda cómo Frankenstein pide ayuda al Dr. Euphronius para crear a una compañera, provocando un cambio social radical. En la cinta participarán Christian Bale, Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal o Penélope Cruz, entre otros.

Michael, 3 de octubre

El sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, dará vida al rey del pop en un biopic que se ha retrasado por las polémicas que han acompañado a la figura del cantante, pero que finalmente se centrará en los éxitos del cantante y su trayectoria sobre los escenarios.

Wicked: Part 2, 21 de noviembre

Un año después del estreno de la primera parte, llegará a los cines la segunda parte de Wicked, en la que se explorarán los orígenes de muchos de los iconos más reconocibles de El Mago de Oz, adaptando el segundo acto del musical de Broadway. En los papeles de Glinda y Elphaba repetirán Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Avatar: Fire and Ash, 19 de diciembre

Después de batir todos los récords de taquilla, esta nueva entrega de la saga de James Cameron presenta a un nuevo clan Na'vio, el del pueblo de las cenizas, que se diferencia de los demás por no presentarse tan pacífico ante las amenazas de otros grupos.

Series: del regreso de Miércoles o The last of us al nuevo spin-off de Juego de Tronos

En la pequeña pantalla, la temporada en las plataformas de streaming viene marcada por regresos esperados y nuevas temporadas de series como la quinta y última temporada de Stranger Things, la temporada 7 de Black Mirror, la segunda de Miércoles, la temporada, la temporada 2 de One Piece en Netflix; The White Lotus, ambientada en esta ocasión en Tailandia; oThe last of us en HBO Max o las nuevas tandas de episodios de The Bear o Andor, en Disney +.

Sin embargo, pese a estar confirmado su estreno para el próximo año, para algunas como ambas producciones de Netflix, el regreso de El cuento de la criada a HBO Max y Disney + o la serie de Jeremy Allen White no hay fecha de estreno.

Durante los próximos 12 meses también habrá nuevas producciones. Los fans de Juego de Tronos esperan con ansia la entrega de El caballero de los Siete Reinos, el nuevo spin-off del universo de Poniente a HBO Max. Esta nueva precuela se basa en la saga de libros del mismo nombre de George RR Martin cuyos hechos se desarrollan 90 años de los eventos de Juego de Tronos y están protagonizados por Sir Duncan el Alto, Dunk, y un joven Aegon V Targaryen, Egg.

También sin fecha de estreno llegarán nuevas entregas para los amantes del universo Blade Runner a Amazon Prime Video con la miniserie Blade Runner 2099, producida por Ridley Scott y que contará con Michelle Yeoh y Hunter Schafer entre su reparto, que estará ambientada en un futuro en el que humanos y replicantes conviven.

Para los amantes del terror, el payaso Pennywise protagonizará la serie It: Bienvenidos a Derry que abordará los inicios del famoso personaje de las novelas de Stephen King, aunque desde HBO Max todavía no han anunciado fecha de estreno.

A nivel nacional, Movistar + vuelve con producciones que darán mucho que hablar como La canción, basada en la trayectoria de Massiel y su La la la en Eurovisión, pasando por El centro, un thriller de acción sobre agentes del CNI o La vida breve, que aborda en formato comedia el corto reinado de Luis I. Todas ellas sin fecha aún confirmada.

También llegará de producción nacional la nueva serie de Los Javis, Mariliendre, sobre una diva de la vida nocturna gay de la década de 2010, ambas en Atresplayer Premium.

Estos son algunos de los estrenos de Netflix, Skyshowtime, Atresplayer Premium, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney + que sí que cuentan con fecha confirmada.

Machos Alfa, temporada 3 (Netflix) - 10 de enero

Dexter: Pecado original (SkyShowtime) - 30 de enero

La chica de nieve, temporada 2 (Netflix) -31 de enero

Valeria, temporada 4 (Netflix) - 14 de febrero

Física o Química: La nueva generación (Atresplayer Premium) - 16 de febrero

The White Lotus (HBO Max) - 17 de febrero

Su majestad (Amazon Prime Video) - 27 de febrero

Daredevil: Born Again (Disney +) - 5 de marzo

Andor, temporada 2 (Disney +) - 23 de abril

El Caballero de los Siete Reinos (HBO Max) - junio

Ojos de Wakanda (Disney +) - 6 de agosto

Música: los conciertos de Dua Lipa, Quevedo o Billie Eilish y los esperados lanzamientos de Lana del Rey...¿y Rosalía?

La música y las grandes giras también jugarán un papel fundamental en los próximos 12 meses. El pasado 2023 se batieron récords de venta de entradas y todo apunta a que la tendencia va a seguir en aumento.

Basta con ver los sold outs en apenas minutos para los principales conciertos internacionales de este año. Buen ejemplo de ello es Dua Lipa, que parará en el WiZink Center de Madrid los próximos 11 y 12 de mayo con su gira Radical Optimism agotando sus entradas casi desde la preventa.

Otro gran nombre internacional será Billie Eilish llegará presentando su disco Hit Me Hard and Soft, uno de los trabajos del año y que más nominaciones tiene a los premios Grammy, los próximos 14 y 15 de junio al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Gracie Adams, una de las artistas revelación del momento, también parará en tres ocasiones en Madrid, dos en formato concierto los días 8 y 9 de febrero y una tercera como parte del cartel del Mad Cool, que se celebrará del 10 al 12 de julio.

Siguiendo con el plantel de artistas internacionales y con el Santiago Bernabéu todavía siendo una incógnita, Ed Sheeran e Imagine Dragons tendrán parada en el Riyadh Air Metropolitano. El autor de Shape of you lo hará el 30 de mayo, mientras que los intérpretes de Radioactive actuarán el 28 de junio en el recinto madrileño y el 1 de julio en Barcelona, en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Lenny Kravitz también regresará a España este 2025 con su Blue Electric Light Tour. El estadounidense hará varias paradas por nuestro país durante el mes de abril: el 6 en el WiZink Center de Madrid, el 10 en el Coliseum de A Coruña y en el Navarra Arena de Pamplona, el día 12.

La música urbana también tendrá su hueco con las paradas por España de Myke Towers, Duki, Maluma o Quevedo que recorrerá el país con su Buenas Noches Tour.

A nivel nacional, Aitana retomará las dos fechas canceladas en el Santiago Bernabéu los días 27 y 28 de junio de 2025 con las que pondrá fin a su Alpha Tour. Lola Índigo también reprogramó sus fechas, pero ha ubicado sus conciertos en otros estadios. Concretamente, su gira La Bruja, La Niña y El Dragón estará el 21 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y el 12 de julio en el RCDE Stadium de Barcelona. Otra extriunfita, Amaia, también está de gira presentando su nuevo disco, lo hará el el 21 y 22 de febrero en Barcelona, en el Sant Jordi Club, y el 23 de febrero, en el WiZink Center de Madrid.

En este caso una despedida de los escenarios ha planteado Joaquín Sabina. Con su gira Hola y Adiós, el cantautor dará 34 conciertos en 16 ciudades entre mayo y noviembre. Su amigo y compañero Leiva, en paralelo, también ha anunciado una gira con 30 fechas por España entre mayo y agosto con su disco Gigante.

Dani Fernández continuará con su gira La Jauría, Amaral hará lo propio para presentar su disco Dolce Vita, mientras que Dani Martín hará frente a sus 10 WiZink Center vendidos entre noviembre y diciembre de 2025. Pero si hay un grupo que ha acaparado toda la atención este 2024 y espera hacerlo el próximo 2025 es Arde Bogotá que ha anunciado seis paradas exclusivas para su próximo verano: Cartagena, A Coruña, Valencia, Santander, Mallorca y Sevilla.

Los festivales del próximo año estarán marcados por los grandes regresos: Kyle Minogue o Pulp en el BBK, Alanis Morissette o Iggy Pop en el MadCool son algunos de ellos. En el Primavera Sound este año han apostado por un trío de ases: Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, tres de las artistas del momento. Además, el festival barcelonés será la única cita en España de todas ellas.

Tampoco se prevé un mal año a nivel de discos. El 5 de enero, nada más comenzar el año, Bad Bunny publicará su álbum Debí Tirar Más Fotos, tras más de un año de silencio en el que solo ha publicado un adelanto de este trabajo en el que ahondará en sus raíces culturales.

También en enero, el 10 publicará un disco claramente country, Look up, el exbeatle Ringo Starr. El 24 de enero saldrá a la venta también Hurry Up Tomorrow, el nuevo disco de The Weeknd, que cerrará la trilogía introspectiva que abrió en 2020 con After Hours. Para cerrar el mes, el 31 de enero Amaia publicará su disco Si abro los ojos no es real, que ya despertó expectación con su portada y la interpretación del adelanto Tengo un pensamiento en La revuelta (TVE).

Amaral presentará Dolce Vita el próximo 7 de febrero, el primero tras cinco año de pausa en los estudios después de que su lanzamiento se retrasase por motivos de salud de un familiar de Juan Aguirre. El 21 de ese mismo mes se publicará Lento ternura, el nuevo disco de Zahara con que cierra la etapa Puta y del que ya ha presentado temas como Yo solo quería escribir una canción de amor o Tus michis.

Lady Gaga también sacará su séptimo disco, provisionalmente llamado LG7, en el mes de febrero. Sin embargo, más allá de que en él incluye el dueto con Bruno Mars Die With A Smile, no se saben más detalles ni fecha concreta de lanzamiento.

Miley Cyrus también anticipó que este próximo año editará el disco conceptual Something Beautiful muy inspirado por The Wall de Pink Floyd, "pero con un mejor vestuario, más glamuroso y lleno de cultura pop". El 21 de mayo será la fecha señalada en rojo para los seguidores de Lana del Rey que publicará The Right Person Will Stay, un disco que asegura como "más gótico y sureño que originalmente country como se pensaba".

A nivel nacional, también sacarán disco, según EFE, Aitana, Lola Índigo, Vanesa Martín, Antonio Orozco, Pablo López, Morat, Bunbury y Manuel Carrasco. Sin embargo, uno de los más esperados y que más misterio envuelve es el próximo disco de Rosalía, del que se desconoce fecha, aunque la catalana ya lleva varios meses trabajando en él y ha publicado temas como Omega, junto a Ralphie Choo.

Libros: de Jon Fosse a Isabel Allende o Vargas-Llosa

A nivel editorial, más allá del boom editorial que acompaña a cada Navidad, los lanzamientos de la primera parte del año se plantean variados y para todos los gustos. El 15 de enero llegará.a las librerías Animales difíciles de Rosa Montero, la cuarta y última novela protagonizada por la detective Bruna Husky, que abordará en este caso un atentado terrorista.

El Premio Nobel de Literatura en el 2023 Jon Fosse publica por primera vez en español su compliación de relatos, algunos autobiográficos y otros no, Escenas de una infancia (Random House) el 16 de enero. Ese mismo 16 de enero el colombiano Juan Gabriel Vásques publica Los nombres de Feliza (Alfaguara), basado en la vida de la escultora colombiana Juan Gabriel Vásques. El día 20 llegará la terecera compilación de artículos periodísticos de Mario Vargas-Llosa bajo el título El reverso de la utopía, en este caso centrados en América Latina y Oriente Medio.

Portada de 'Escenas de una infancia' de Jon Fosse. Random House

El 23 de enero saldrá a la venta Café y cigarrillos (Salamandra) de Ferdinand von Schirach, una compilación de 48 relatos en los que se mezcla realidad y ficción siempre con el crimen y la temática judicial en el centro. Para concluir este primer mes, el 25 de enero Caroline Darian, el pseudónimo de la hija de Gisèle Pelicot publica su testimonio tras los abusos de su padre en forma de autobiografía: Y dejé de llamarte papá (Seix Barral). En febrero, concretamente el 13, llegará en el apartado de no ficción la autobiografía de los inicios de Bill Gates, Código fuente. Mis inicios (Plaza y Janés).

Ya en el apartado de ficción el 19 de febrero llegará La saga de los longevos 2: Los hijos de Adán (Planeta) de Eva Gª Saenz de Urturi, en esta segunda entrega la historia se centra en Iago del Castillo y Adriana, han conseguido construir una vida tranquila en Santander, pero su paz se verá amenazada con la inesperada vuelta del hijo de Iago. El día 25 llegará la nueva novela de la saga de La catedral del mar de Ildefonso Falcones (Grijalbo), En el amor y en la guerra, esta vez protagonizada por Arnau Estanyol, nieto del protagonista de la primera novela y ambientada en 1442.

El 26 de febrero llega El plan maestro (Planeta) de Javier Sierra, una obra sobre la importancia del arte en la civilización a través de "misterios, de leyendas y una comunidad secreta dedicada a proteger obras clave".

Continuando con las sagas, Suzanne Collins publicará la nueva entrega de Los juegos del hambre, Amanecer en la cosecha (Molino) el próximo 20 de marzo, en este caso ambientada 24 años de los hechos del primer libro de la saga.

Portada de 'Mi nombre es Emilia del Valle' de Isabel Allende. Plaza y janés

En el mes de abril, aunque sin fecha concreta, se publicará también El loco de dios en Mongolia (Random House) de Javier Cercas. La obra, una reflexión sobre la religión, parte a raíz de una visita del papa Francisco a Mongolia, de cuya expedición formó parte el autor.

El 20 de mayo Isabel Allende publicará Mi nombre es Emilia del Valle (Plaza y Janés), una historia de amor y de guerra protagonizada por una mujer que irá sorteando distintas dificultades en los Estados Unidos de mediados del siglo XIX.

También en mayo, pero sin fecha concreta, llegará Never flinch, la última novela de Stephen King en la que dará un giro hacia la novela negra en la que se colará de nuevo el personaje de Holly Gibney.