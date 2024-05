Billie Eilish dará conciertos en Barcelona en 2025: fechas, precios y cómo conseguir entradas

Billie Eilish ha dado a conocer las fechas de su gira Hit Me Hard and Soft Tour que empezará este mes de septiembre y acabará en julio de 2025. Entre ellas, hará una parada en España con dos fechas en Barcelona, concretamente los días 14 y 15 de junio de 2025, cuando actuará en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal.

Para ambas fechas, las entradas se podrán adquirir preventa en la web de preventa de Live Nation con registro previo a partir de las 10:45h del día 2 de mayo, mientras que se pondrán a la venta general el próximo viernes 3 de mayo, también en la web de la promotora.

Los precios de las entradas oscilan entre los 66 euros (más gastos de distribución) del sector 5 de grada y los 126 euros (más gastos de distribución) de las entradas de pista. Estos son todos los precios:

PL1 GRADA 125€ Precio base + 1€ Charity: 126€ + gastos de distribución

Precio base + 1€ Charity: 126€ + gastos de distribución PL2 PISTA 125€ Precio base + 1€ Charity: 126€ + gastos de distribución

Precio base + 1€ Charity: 126€ + gastos de distribución PL3 GRADA 95€ Precio base + 1€ Charity: 96€ + gastos de distribución

Precio base + 1€ Charity: 96€ + gastos de distribución PL4 GRADA 80€ Precio base + 1€ Charity: 81€ + gastos de distribución

Precio base + 1€ Charity: 81€ + gastos de distribución PL5 GRADA 65€ Precio base + 1€ Charity: 66€ + gastos de distribución

Por el momento, la artista no ha puesto a disposición de sus seguidores ningún tipo de entrada VIP ni Platinum.

La gira arrancará en Québec (Canadá) el 29 de septiembre y acabará casi un año después, el 27 de julio, en Dublín (Irlanda). Para Europa, la última parte de su gira, que recorrerá América del Norte y Oceanía, tiene confirmadas 35 fechas, entre ellas ciudades como París, Londres, Manchester, Amsterdam o Praga.

La cantante no visita España desde 2019, cuando actuó en Madrid y Barcelona con la gira de su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Eilish culminará este año de éxitos, en el que ha conseguido el Oscar a mejor canción original y el Grammy a Mejor Grabación del año, con el lanzamiento el próximo 17 de mayo del disco Hit Me Hard and Soft, un disco del que no ha presentado ningún single y que asegura que es todo un viaje introspectivo por sus experiencias sentimentales.