Dick Van Dyke, deshollinador de 'Mary Poppins', deja a todos con la boca abierta con este gesto en los Emmy

Su cara es uno de los rostros más reconocidos del cine. Dio vida al deshollinador más carismático de la gran pantalla, el que acompañó a Mary Poppins, Michael y Jane en sus aventuras por las azoteas de Londres y los enseñó a bailar al compás sobre ellas. Se trata de Dick Van Dyke.

Ahora, a sus 98 años, en la gala de los Daytime Emmy 2024, de este viernes 7 de junio, se ha erigido como el actor más longevo en recibir uno de estos galardones. Lo ha hecho por su papel en la serie Days of Our Lives. Aunque esto no ha sido lo que más ha llamado en redes sociales de la presencia del ya anciano actor en la gala.

Muchos están comentando, especialmente en la red social X, el paso de Dyke por la alfombra roja. Acompañado de su bastón, el actor y bailarín ha sorprendido a los allí presentes con unos pasos de baile que han compartido varios usuarios y de los que están opinando.

Un internauta ha compartido el vídeo acompañado de este mensaje: "Tiene más flow Dick Van Dyke con 90 y mil años del que yo he tenido jamás". En otro comentario se han referido al actor como "un genio", que ha hizo su aparición bailando en la segunda parte que Disney llevó acabo de Mary Poppins.

Tras recibir su premio, Dyke dio un discurso en el que aseguró no poder creer ser el candidato de mayor edad en la historia. "Estuve jugando a viejos toda mi vida. ¡Si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado mejor!", bromeó.