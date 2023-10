El guiño de Bad Bunny a Shakira en su último disco

Viernes 13. Fecha arriesgada para sacar a la luz nuevos proyectos. Sin embargo, Bad Bunny ha vuelto con un nuevo disco: nadie sabe lo que va a pasar mañana. A lo largo de sus 22 nuevos temas, el puertorriqueño ha lanzado varios mensajes. Algunos tienen que ver con la fama, otros con la soledad. Asimismo, hace referencia a otros músicos.

De entre las alusiones que hace a otros compañeros de la industria, una de las que no ha pasado desapercibida es la que hace a Shakira. El autor de Safaera ha tomado el lema de la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 en la que la colombiana asegura que "las mujeres ya no lloran, ahora facturan".

Lo ha hecho en el decimotercer track del disco, LOS PITS. "Ahora los hombres lloran, sí; pero sin parar de facturar", asegura Bad Bunny.

También se refiere a otras compañeras de profesión en BATICANO. A lo largo de los poco más de cuatro minutos que dura el tema, Bad Bunny habla de cómo "ningún hombre en la tierra tiene el derecho de juzgar en el nombre de Cristo".

El artista, así, defiende la libertad por encima de los valores más tradicionales y de cómo esta forma de pensar también le ha salpicado a él. Y, para ejemplificarlo, se pone del lado de Tokischa y Villano Antillano en el beso que ambas protagonizaron y que no quedó exento de críticas. "Me beso con Villana, me beso con Tokischa. El que no le guste, es porque no chicha", proclama el puertorriqueño.

Un disco distinto

Este último proyecto poco tiene que ver con el anterior. Esta vez más próximo a lo que hacía en sus inicios, Benito Antonio Martínez Ocasio ha comenzado este nadie sabe lo que va a pasar mañana hablando de la cara b de la fama.

De lo que es "sentirse solo con cien mil personas al frente" o lo que supone "que hable de ti toda la gente sin saber un bicho, sin conocerte" e, incluso, que "te deseen la muerte".

El álbum lleva disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y otras plataformas desde la madrugada de este viernes, tal y como anunció el artista hace unos días. Es el quinto que publica y llega después del éxito que ha cosechado con Un Verano Sin Ti, el primer LP en español que ha logrado una nominación al Grammy al álbum del año.