El tenso enfrentamiento de Chappell Roan con un fotógrafo en la alfombra roja: "Cállate la p*** boca"

Los MTV VMAs han dado para mucho: para rememorar la trayectoria de Katy Perry, para que Taylor Swift bata de nuevo todos los récords e incluso para que se sume a bailar con Karol G. Pero estos galardones, que han visto cómo Kanye West menospreciaba a Swift en directo o que vieron el icónico beso de Madonna y Britney Spears, no han estado ajenos a la polémica.

En este caso en la alfombra roja donde Chappell Roan, que se ha alzado como mejor nuevo artista, se ha enfrentado a uno de los fotógrafos, que le gritó que se callara. La cantante de Hot To Go, con un look de inspiración medieval con espada incluida, le respondió: "¡Cállate la puta boca! ¡No a mí, perra!".

Tras el desconcierto que generó su reacción, Roan explicó a Entertainment Tonight que se debió a la tensión del momento y las malas palabras del fotógrafo. "Es bastante abrumador y aterrador. Creo que, para alguien que tiene mucha ansiedad cuando le gritan… la alfombra roja es espantosa", señaló. "Tuve que gritar de vuelta. ¡Le devolví el grito! No puedes gritarme de esa manera", añadió.

Roan interpretó en la gala su tema Good luck, babe con un armadura inspirada en Juana de Arco, continuando con su influencia medieval y quiso dedicar su premio a la comunidad LGTBIQ.

"Se lo dedico a todos los artistas drag que me inspiran, y se lo dedico a todas las personas queer y trans que inspiran el pop", empezó diciendo. "Para todos los niños queer del medio oeste que están mirando ahora mismo, los veo, los entiendo, porque soy uno de ustedes, y nunca dejen que nadie les diga que no pueden ser exactamente quienes quieren ser", añadió.

Este no es el primer mensaje de la artista sobre la presión social y la ansiedad que genera estar expuesta continuamente ante los medios. Hace apenas un mes, habló de lo difícil que le resultaba tratar con algunos fans y el acoso al que se ven expuestos. "No me importa que el abuso o el acoso sean cosas normales para las personas que son famosas, o un poco famosas, lo que sea. No me importa que sea normal", dijo en un vídeo de TikTok.