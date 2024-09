La polifacética Amor Romeira es la nueva rata María del Mar

The Crazy Hole Party es una fiesta nocturna irreverente cuya única máxima es la libertad total. Una propuesta a modo de spin-off de la mítica saga The Hole que se celebrará en la madrileña Sala But a partir del 31 de octubre. Todos los viernes y sábados del mes de noviembre los más atrevidos podrán adentrarse en el agujero de una Sala But totalmente reformada, para desafiar todas las normas, sentirse libres sin importar quién seas, cómo seas y de dónde vengas. En The Crazy Hole Party la única máxima es el desenfreno, la libertad de ser tú mismo y la diversión máxima.

El novedoso agujero se ha dado a conocer a la prensa este jueves 19 de septiembre en la glamurosa sala Castellana 8 de Madrid, de la mano de Iñaki Fernández, CEO de LETSGO y creador de The Hole y Álex O’Dogherty, uno de los muchos icónicos maestros de ceremonias y guionista en varias entregas de esta imparable saga junto a dos de sus protagonistas: Amor Romeira, quien interpretará a la rata famosa rata María del Mar, y Susana Bianca, dos figuras que ensalzan la palabra libertad, junto a un elenco que lleva la diversidad como bandera entre los que destaca la artista Jone Arteagoitia, quien ha interpretado un par de temas sobre un piano dando prueba del nivel artístico de este show.

En palabras de Iñaki Fernández, “esta es nuestra apuesta por traer a Madrid un espectáculo que creemos que ahora mismo no existe en la noche madrileña. The Crazy Hole Party es el único espectáculo que sucede mientras estás de fiesta. Un show en el que la noche, el cabaret, la comedia y la sensualidad se entremezclarán cuando menos te lo esperan. Queremos reinvindicar la diversidad de cuerpos y personalidades y arriesgar para traer algo completamente rompedor”.

Por su parte, Amor Romeira, se ha mostrado muy ilusionada con este proyecto, y ha destacado “la gente cuando entre en mi agujero se va a encontrar algo que ni en tus sueños ni en tus mejores pesadillas ha aparecido, aquí, la provocación es la regla y el disfrute desenfrenado es la única salida”. Para la modelo curvy Susana Bianca “la diversidad es el sello de este show, he sido seguidora de The Hole desde hace mucho tiempo y siempre me hizo mucha ilusión formar parte del casting….no podemos desvelar mucho más, pero todo el mundo se va a quedar con la boca abierta”.

El acto ha contado también con la presencia del director Nacho Embid, quien ha insistido sobre lo nuevo y rompedor del show, además de Ernest Coll, director de casting, junto a la coreógrafa María Hinojosa, quien participó en algunas ediciones de The Hole.

Más de 3.500.000 de espectadores han disfrutado de la saga de The Hole en 6 países diferentes. El provocativo agujero se vuelve a abril de nuevo. Aquí, cruzar la línea es obligatorio y cada momento te acerca más al fuego del deseo.