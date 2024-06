La Wikipedia puede salvar a Ana Duato de su pena de prisión

Después de que Imanol Arias llegase a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía haber cometido varios delitos de fraude fiscal, su compañera de reparto Ana Duato sigue manteniendo que en ningún momento trató de defraudar y que todo se hizo dentro de la legalidad por parte de sus asesores.

Actualmente Anticorrupción pide para la actriz una pena de 32 años de cárcel y 1,9 millones en concepto de multa como responsabilidad civil por siete delitos fiscales, pero su defensa sigue insistiendo en su defensa y se ha informado de un error que podría ayudar a la causa de la actriz.

Tal y como informa El Español, el perito que investigaba las finanzas de la actriz había llegado a la conclusión de que Duato había defraudado a Hacienda entre otras cosas tras comprobar en la Wikipedia el número de capítulos en los que había participado la intérprete.

Sin embargo, según el abogado de Duato, Enrique Molina, los datos de Wikipedia no eran correctos. "Los peritos no revisaron los contratos con TVE y dieron por sentado que Ana Duato cobraba 63.000 euros por capítulo cuando no era así”, habría defendido el equipo de la actriz.

El juicio, en el que también se está juzgando al marido de Duato y productor de Cuéntame, Miguel Bernardeau, llegará a su fin en septiembre y será en ese momento cuando se sepa si finalmente Ana Duato tiene que ingresar en prisión o finalmente es capaz de probar su inocencia.