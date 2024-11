Leire Martínez se pronuncia sobre el comunicado de su salida y el último concierto con La oreja de Van Gogh

Más de un mes después de que La oreja de Van Gogh anunciara la salida de Leire Martínez, vocalista del grupo durante los últimos 17 años, la artista se ha pronunciado al respecto en varios capítulos del programa Me quedo conmigo de Mitele.

En el cuarto y último episodio, Martínez habla precisamente del comunicado que envió el grupo y que ella no firmó, probablemente por discrepancias con el resto del grupo, aunque la cantante no ha querido entrar en detalles.

"Yo he tenido que aprender muchas cosas en todo este proceso y manifesté que no lo iba a firmar", ha declarado la cantante durante el programa, en el que ha explicado que se debe "respeto" a si misma.

Durante su intervención, deja caer que la ruptura llevaba tiempo fraguándose: "Nuestro camino se ha separado lo suficiente para que igual no tenga vuelta. He tenido que aprender a ser madre siendo la líder de una banda conocida. Y yo he tenido que aprender de todo esto. En el comunicado se dice que ha habido conversaciones, claro que las ha habido. Cuando no llegas a entendimiento es triste. ¿Fue un shock emocional? Prefiero no contestar".

Tras el anuncio de su salida, muchos seguidores del grupo recuperaron unas imágenes de Martínez cantando visiblemente en un concierto en Zaragoza que terminaría siendo el último como vocalista de la banda. "No voy a decir si sabía o no si era el último concierto. No voy a pronunciarme sobre ciertos temas. Es evidente que me emociono, de alguna manera para mí era una despedida pero ya está", ha aclarado.

En un episodio anterior, Martínez salió en defensa de Amaia Montero, asegurando que "no tiene nada que ver en lo que ha ocurrido de puertas para adentro" y ha pedido "que la dejen tranquila".